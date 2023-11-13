Του Αντώνη Αντζολέτου

Η τρίτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός. Πριν από 13 χρόνια ο Φώτης Κουβέλης, κατά τη διάρκεια του 6ου συνεδρίου του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, αποχώρησε φτιάχνοντας τη ΔΗΜΑΡ. Στα μνημονιακά χρόνια ο Παναγιώτης Λαφαζάνης άφησε τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ και με 25 βουλευτές αρχικά, συγκρότησε τη Λαϊκή Ενότητα. Είχαν αποχωρήσει και 53 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Χθες 46 μέλη του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου «κούνησαν μαντήλι» στην Κουμουνδούρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε χωρίς «Ομπρέλα» και το υστερόγραφο της ανακοίνωσης προοικονομεί την καινούργια κίνηση και στη συνέχεια το κόμμα που θα σχηματιστεί ενόψει των ευρωεκλογών. «Προς όσες και όσους ελπίζουν και επιδιώκουν εδώ και χρόνια το τέλος της Αριστεράς: "Δεν θα ξεμπερδέψετε τόσο εύκολα μαζί της"». Στο κείμενο επεσήμαναν, μεταξύ άλλων τον τρόπο που διοικεί ο Στέφανος Κασσελάκης τον ΣΥΡΙΖΑ: «είναι δυστυχώς, η νέα αυταρχική "κουλτούρα" που βάζει τη σφραγίδα της σε ένα κόμμα, το οποίο με ιλιγγιώδη ταχύτητα μετατοπίζεται από την Αριστερά, στο γνωστό, ενδεχομένως και άγνωστο για την ιστορία του τόπου, χώρο της συντηρητικής μεταπολιτικής», προβλέπουν χαρακτηριστικά.

Τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τις διασπάσεις και τις αποχωρήσεις; Καθόλου. Τη σημερινή ημέρα, εκτός απροόπτου, αναμένονται οι επιστολές ανεξαρτητοποίησης του Ευκλείδη Τσακαλώτου και της Πέτης Πέρκα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι οι μόνοι από τους παραιτηθέντες που κατέχουν βουλευτική έδρα και ασφαλώς δεν σκοπεύουν να την παραδώσουν, όπως ζήτησε ο Στέφανος Κασσελάκης. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών δήλωσε χαρακτηριστικά πως «εκλέχτηκα για να υπηρετήσω την υπόθεση της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς και θα συνεχίσω να το κάνω». Έτσι η αξιωματική αντιπολίτευση από αύριο μένει με 45 βουλευτές, 13 παραπάνω από το ΠΑΣΟΚ.

Όλα τα φώτα, πλέον στρέφονται στην ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου η οποία με βάση το τελευταίο κείμενο που κατέθεσε, λίγο πριν κλείσουν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, έδειξε πως «ανεβάζει στροφές». Αφού κατήγγειλαν τον Στέφανο Κασσελάκη πως χρησιμοποιεί αντιδραστικά σχήματα από την ακροδεξιά φαρέτρα και του εγχώριου «αντιΣΥΡΙΖΑ» μετώπου ανέφεραν δείχνοντας πως «το γυαλί έχει ραγίσει»: «Η ευθύνη για τις εξελίξεις αυτές βαραίνει τον ίδιο (Στέφανο Κασσελάκη) και την ηγετική ομάδα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε συνειδητά αντί για το δρόμο της σύνθεσης, το δρόμο της κατασκευής "εσωτερικού εχθρού". Είναι μια αδιέξοδη επιλογή που ευτελίζει την Πολιτική, τη Δημοκρατία και την Αριστερά», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αρκετοί πιστεύουν πως με βάση όλα τα σημάδια η συνύπαρξη της Έφης Αχτσιόγλου με τον Στέφανο Κασσελάκη είναι πρακτικά αδύνατη. Η πρωτολογία του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τα «τίναξε όλα στον αέρα», όπως τόνιζαν. Τα στελέχη που είναι στο περιβάλλον της δεν αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους. Στο κείμενο που κατέθεσαν υπάρχει και η υπογραφή του Νίκου Μπίστη που είναι ο επικεφαλής της «Γέφυρας» ο οποίος συνθέτει το κομμάτι της «Προοδευτικής Συμμαχίας» που συγκρότησε ο Αλέξης Τσίπρας. Δίνεται με αυτόν τον τρόπο μια εικόνα πολυσυλλεκτικότητας στους διαφωνούντες με τη νέα ηγεσία.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως μεταξύ των όσων υπογράφουν υπάρχουν και επτά βουλευτές. Έφη Αχτσιόγλου, Σία Αναγνωστοπούλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου, Αλέξης Χαρίτσης.

Εκτιμάται ωστόσο πως μέσα στην Κ.Ο. υπάρχουν ακόμα ένα – δυο βουλευτές που δυνητικά θα μπορούσαν να συνταχθούν με τους πρώην «6+6». Ασφαλώς οι αποφάσεις αποχώρησης για τα στελέχη που δεν κατέχουν βουλευτική έδρα είναι πάντα πιο εύκολη. Το σίγουρο είναι πως η «ομάδα Αχτσιόγλου» παίρνει τη σκυτάλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ενώ είναι γεγονός πως οι δίαυλοι με τον Ευκλείδη Τσακαλωτο παραμένουν ανοιχτοί. Το αίτημα στην Κεντρική Επιτροπή να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για να μην περάσουν οι διαγραφές μέσα από δημοψήφισμα έγινε σε συνεννόηση των δυο πλευρών.

Η ανακοίνωση του ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς, Γιάννη Δραγασάκη, δείχνει πως είναι με το ένα πόδι εκτός κόμματος. «Ο Στέφανος Κασσελάκης εξελέγη τυπικά δημοκρατικά, αλλά πορεύεται ουσιαστικά αντιδημοκρατικά. Η ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά για κάθε δημοκρατικό πολίτη, καθώς φαίνεται να αγνοεί βασικές αρχές της δημοκρατίας & του νομικού πολιτισμού. Η αποχώρηση μου από τη συνεδρίαση της ΚΕ, μαζί με πολλά άλλα μέλη, ήταν επιβεβλημένη πράξη αξιοπρέπειας. Δεν ξέρω πόσα περιθώρια υπάρχουν ακόμη, ώστε να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κόμμα της Αριστεράς».

Η εκρηκτική διήμερη συνεδρίαση ήταν αποτέλεσμα του αχρείαστου «ρελάνς» που έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης μετά τις αποχωρήσεις του Νίκου Βούτση και του Πάνου Σκρουλέτη την Παρασκευή. Τι κατάφερε ο νέος πρόεδρος; Να απελευθερώσει και άλλες δυνάμεις μέσα στο κόμμα, ένα μέρος των παλαιών «προεδρικών» που ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.

Όλγα Γεροβασίλη, Αλέκος Φλαμπουράρης, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου υποχρέωσαν ουσιαστικά τον πρόεδρο, με την τροπολογία που κατέθεσαν, να υποχωρήσει στο θέμα του δημοψηφίσματος. Ενσωματώθηκε στην Πολιτική Απόφαση πως «οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας» με τον Στέφανο Κασσελάκη να εξηγεί στην δευτερολογία του πως μετά τις αποχωρήσεις δεν τίθεται και θέμα διαγραφών. Η Πολιτική Απόφαση ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία, αλλά όλα δείχνουν πως τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ δεν καθάρισε ακόμα.

Πηγή: skai.gr

