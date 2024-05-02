Μπορεί η εβδομάδα για τους Κόκκινους να μην ξεκίνησε πολύ καλά, ωστόσο όσον αφορά τις ασυλίες έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ομάδα πήρε τη νίκη στον τελευταίο αγώνα και ισοφάρισε σε 2-2 στέλνοντας τους Μπλε στο συμβούλιο για μια ακόμα ψηφοφορία και αφαιρώντας τους παραλληλα το προβάδισμα ενός πόντου για το μεγάλο έπαθλο.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Χριστόφορο να εκνευρίζεται μετά από χαμένο πόντο, και την Ασημίνα να τον επαναφέρει στην τάξη!

Η Ασημίνα συνεχίζει να ψάχνει τον καλό της εαυτό, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία. Σαν να μην έφτανε η αγωνιστική της πτώση, η παίκτρια είχε και μία κυριολεκτική πτώση που παραλίγο να αποβεί μοιραία για το χέρι της και την πορεία της στο φετινό Survivor.

Την τέντα του γιατρού χρειάστηκε να επισκεφθεί και ο Σταμάτης. Ο παίκτης κατέρρευσε με ζαλάδες μετά από την ολοκλήρωση προσπάθειας.

Η Κατερίνα Δαλάκα στον προηγούμενο αγώνα αποχώρησε λόγω αδιαθεσίας, όμως σε αυτόν όχι απλά έμεινε μέχρι το τέλος, αλλά έφερε και τον τελευταίο πόντο μαζί με άλλους τρεις.

Οι Μπλε είχαν δύσκολο έργο στο Συμβούλιο. Ο Θοδωρής είχε ήδη ψηφιστεί από την πρώτη χαμένη ασυλία. Η ομάδα επέλεξε για 4η και τελευταία μονομάχο την Αναστασία. Η ίδια αποδέχθηκε την ψήφισή της ανανγνωρίζοντας ότι έχει πέσει η απόδοσή της, αλλά και το γεγονός ότι οι συμπαίκτες της δεν είχαν πολλές επιλογές.

Έτσι Αναστασία, Ασημίνα, Γιώργος Παπαχαραλάμπους και Θοδωρής θα παλέψουν στην επόμενη μονομαχία για την παραμονή τους στον Διαγωνισμό.



Πηγή: skai.gr

