Τους λόγους για τους οποίους αποχώρησαν χθες από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα μέλη της, Διονύσης Τεμπονέρας, Φώτης Λαμπρινίδης, Χάρης Τσιόκας, Χρήστος Λαμπρίδης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι παραμένουν μέλη του κόμματος.

Στην κοινή τους δήλωση διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους σε σχέση με την χθεσινή ομιλία του προέδρου του κόμματος καθώς και στο ενδεχόμενο διενέργειας εσωκομματικού δημοψηφίσματος για τις διαγραφές των τεσσάρων στελεχών.

Στην κοινή τους δήλωση αναφέρουν:

Α) Μετά την εκλογή του προέδρου, με δημόσια δήλωση καταστήσαμε σαφές ότι σεβόμαστε το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας και συμπορευόμαστε.

-Τονίσαμε όμως ότι η συμπόρευση μας δεν συνεπάγεται ένταξη σε επί μέρους συλλογικότητες. Είμαστε μέλη, στελέχη, του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα και δεσμευόμαστε συνειδητά από το καταστατικό του κόμματος, τις αποφάσεις των συνεδρίων, της ΚΕ, τις αρχές και τις αξίες της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Απόλυτη προτεραιότητα είναι για μας, είναι να ανταποκριθούμε στην κατάσταση ανάγκης που έχει περιέλθει η μέση Ελληνική οικογένεια.

Β) Στη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΕ αναγκαστήκαμε, παρά την επιθυμία μας, να αποχωρήσουμε γιατί :

-Η εισαγωγική ομιλία του προέδρου του κόμματος συντρόφου Στέφανου Κασσελάκη ήταν αντιφατική και αποπροσανατολιστική από την αναγκαιότητα του κόμματος να εκφράσει τις λαϊκές ανάγκες και οδηγούσε νομοτελειακά σε εσωστρέφεια

-Πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι η ώρα της ενεργοποίησης του λαϊκού παράγοντα, και των πολλών χιλιάδων μελών και στελεχών του κόμματος, με συντεταγμένες συλλογικές λειτουργίες για την έναρξη των εξωστρεφών συνεδριακών διαδικασιών άμεσα. Δεν είναι τώρα η ώρα για «δημοψηφίσματα» διαγραφών και διευθετήσεων, για ρυθμίσεις υποστηρικτικές σε ανασφάλειες προσώπων .

Γ) Επιμένουμε στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού, στις επιδιώξεις των συστημικών κέντρων, πολιτικού σχεδίου με λογισμό και όραμα που θα προβάλλει τη διέξοδο από την κρίση!

Η πρόταση που κατατέθηκε και συζητείται θα οδηγήσει στα αντίθετα.

Σε παραπομπή του συνεδρίου σε απροσδιόριστο χρόνο αλλά και χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των μελών των στελεχών και του λαϊκού παράγοντα.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε λευκή επιταγή ούτε σε μονοπρόσωπα όργανα ούτε σε συσπειρώσεις χωρίς ιδεολογικό πολιτικό βάθος .

Ζητήσαμε και ζητάμε ένα εξωστρεφές συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο με κατάληξη το συνέδριο. Είμαστε στελέχη του κόμματος, παραμένουμε σ αυτό υποστηρίζοντας αταλάντευτα τις αρχές και τις αξίες που αναφέραμε εισαγωγικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

