Στη Νιγηρία θα βρεθούν ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ όπου και θα συναντήσουν μέλη του στρατού και θα συμμετάσχουν σε μια σειρά πολιτιστικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπος του στρατού της Νιγηρίας.

Δεν γίνεται αναφορά στην ακριβή ημερομηνία της επίσκεψής τους στη Νιγηρία ωστόσο, αναμένεται ότι το ζευγάρι θα έχει συναντήσεις που αφορούν τους Αγώνες Invictus Games, που ίδρυσε ο Βρετανός γαλαζοαίματος το 2014.

Η ανακοίνωση της επίσκεψής τους στην Νιγηρία έρχεται την ίδια στιγμή που έγινε επίσης γνωστό από βρετανικά μέσα ότι η Μέγκαν Μαρκλ δεν θα συνοδεύσει τον σύζυγό της στις 8 Μαϊου στο Λονδίνο στο πλαίσιο της 10ης επετείου των Αγώνων Invictus.

Ο δούκας του Σάσεξ αναμένεται να παραβρεθεί στη Λειτουργία των ευχαριστιών προς τιμήν των Invictus Games στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου και θα εκφωνήσει και ομιλία. Ο ηθοποιός Ντέμιαν Λιούις θα απαγγείλει ποίημα.Σύμφωνα μάλιστα με τη Daily Mail, κανένα από τα υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν θα δώσει το παρών στην τελετή.

Η Νιγηρία είχε συμμετάσχει στους Αγώνες Invictus Games του περασμένου έτους και θα επιθυμούσε τα προσεχή χρόνια να φιλοξενήσει τους Αγώνες στο έδαφός της, αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του στρατού της αφρικανικής χώρας.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει δηλώσει πως η Αφρική βρίσκεται στην καρδιά του. Ο ίδιος και ο μεγαλύτερος αδελφός του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, έχουν πραγματοποιήσει συχνές επισκέψεις στην αφρικανική ήπειρο από την παιδική τους ακόμα ηλικία μαζί με τους γονείς τους.

