Νομοσχέδιο για την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων στην Κύπρο κατατέθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Το σχετικό νομοσχέδιο κατέθεσαν οι βουλευτές Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη και Ντίνα Τίτους.

Οι βουλευτές ζητούν να γίνει πενταετής η παραίτηση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία από ένα έτος που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, "η αλλαγή αυτή θα ενισχύσει την ιστορική ανάπτυξη των αμερικανοκυπριακών σχέσεων, θα ενισχύσει τη διμερή συνεργασία και θα προωθήσει τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η νομοθεσία εισήχθη πριν από την 50ή επέτειο της παράνομης εισβολής και κατοχής της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία".



Πηγή: skai.gr

