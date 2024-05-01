Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι θα διακόψει τις διπλωματικές του σχέσεις με το Ισραήλ ως αντίποινα για τις ενέργειές του στη Γάζα.

Ο Πέτρο έχει ήδη ασκήσει έντονη κριτική στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και ζήτησε να συμμετάσχει στην υπόθεση της Νότιας Αφρικής στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών που κατηγορεί το Ισραήλ για τη διάπραξη γενοκτονίας στο παλαιστινιακό έδαφος της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

