Την άμεση παράδοση των βουλευτικών εδρών τους ζήτησε ο Στέφανος Κασσελάκης από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο κα την Πέτη Πέρκα, μετά την αποχώρηση της «Ομπρέλας» από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Υπάρχουν δύο βουλευτές που έχουν υπογράψει την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους θυμίζω το άρθρο 2β του κώδικα δεοντολογίας, στον οποίο έχουν συμφωνήσει, που λέει: ‘’Όλοι και όλες οι βουλευτές που εκλέγονται με ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύονται πολιτικά και ηθικά ότι η έδρα που καταλαμβάνουν ανήκει στο κόμμα και όχι στους ίδιους και στις ίδιες’’. Τους καλώ να δώσουν την έδρα πίσω στον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι στις πλάτες του Αλέξη και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τις έδρες» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του στην ΚΕ.

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης κάλεσε και τον Στέλιο Κούλογλου να παραδώσει την έδρα του στην Ευρωβουλή.



Το «όχι» Πέρκα, Τσακαλώτου

Πάντως, η κ. Πέρκα έκανε γνωστό ότι δεν προτίθεται να παραδώσει την έδρα της.

«Έχω νωπή εντολή να υπηρετήσω την περιοχή μου με το πρόγραμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς», δηλώνει η Πέτη Πέρκα, η οποία αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογράφοντας το κείμενο της «Ομπρέλας».

Πρόσθεσε δε, πως «αυτός που έχει μετακινηθεί από αυτή τη γραμμή είναι ο νέος πρόεδρος και ο νέος ΣΥΡΙΖΑ».

Από την πλευρά του, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με την κ. Πέρκα λέγοντας ότι: «εκλέχτηκα για να υπηρετήσω την υπόθεση της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς και θα συνεχίσω να το κάνω».



Σημειώνεται πως 46 μέλη της Κ.Ε του κόμματος που ανήκουν στην «Ομπρέλα» ανακοίνωσαν με κείμενο την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το κείμενο, μεταξύ άλλων, υπογράφουν οι βουλευτές Ευκλείδης Τσακαλώτος και Πέτη Πέρκα, καθώς και τα στελέχη Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης, Θοδωρής Δρίτσας, Ανδρέας Ξανθός.

Δεν πρέπει κανείς να χειροκροτήσει για την αποχώρηση της ομάδας της Ομπρέλας.

Να σας πω γιατί;

Όχι επειδή αισθάνομαι άσχημα για τα 43 άτομα που υπογράφουν, αλλά διότι υπάρχει κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που βάσισε τις ελπίδες του και σε αυτούς τους ανθρώπους.

