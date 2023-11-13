Παραιτούνται από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ οι Κυρίτσης και Μηταφίδης - Παραμένουν μέλη του κόμματος

Την παραίτησή τους από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν με επιστολή τους οι Γιώργος Κυρίτσης και Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, οι οποίοι διευκρινίζουν ότι παραμένουν στο κόμμα ως απλά μέλη και θα συνεχίσουν να απευθύνονται στη βάση του κόμματος και να παλεύουν για τις απόψεις τους.

Στην επιστολή τους αναφέρουν:

«προς την Γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τον Αν Γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Αγαπητοί σ. Ρανια και σ. Γιώργο

Με ευθύνη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Στέφανου Κασσελάκη το κόμμα μας οδηγείται στον πολιτικό εκφυλισμό και τη διάλυση.

Με τη διχαστική του ομιλία του στην ΚΕ -μνημείο πολιτικού αμοραλισμού, αυταρχικής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς- κατήργησε ουσιαστικά τα εκλεγμένα όργανα του κόμματος, ακόμα και την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Με τις αμετροεπείς, προσβλητικές επιθέσεις του κατά ιδρυτικών στελεχών του κόμματος, δημιουργεί κλίμα διωγμού όσων διαφωνούν με τις χωρίς αρχές μεθοδεύσεις του.

Επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να υπηρετήσουμε την παραμόρφωση της φυσιογνωμίας του κόμματος και το αρνητικό, για το κόμμα και τις λαϊκές ανάγκες, πολιτικό σχέδιο που φιλοτεχνεί η περί τον πρόεδρο ηγετική ομάδα,

Δηλώνουμε ότι:

Υποβάλλουμε την παραίτησή μας από την ΚΕ

Δεν παραιτούμαστε από το δικαίωμά μας να απευθυνθούμε στη βάση του κόμματος και να παλέψουμε για τις απόψεις μας ως απλά μέλη.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη της ΚΕ και του κόμματος καθώς και τον Πρόεδρο

Κυρίτσης Γιώργος, μέλος ΚΕ, ιδρυτικό μέλος ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιογράφος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος, μέλος ΚΕ, ιδρυτικό μέλος ΣΥΡΙΖΑ και μέλος Ν.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.



Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2023»

