Γιαννούλης στον ΣΚΑΪ: «Εύχομαι ο Κασσελάκης να εννοεί αυτό που είπε ότι ''δεν έχει κύκλους''»

«Στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε υποχρεωμένοι να αισιοδοξούμε από απόγνωση, πρέπει να ανατρέξουμε στα πρόσφατα γεγονότα, να δούμε τι λάθη κάναμε», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ 'ΣΗΜΕΡΑ'.

«Η ουσιαστική ενότητα περιλαμβάνει αλληλεγγύη, έχει συναίσθημα, δεν μπορεί να υπάρχει η λογική του ηττημένου και του νικητή», συμπλήρωσε.

«Κάποιοι δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι ο Στεφανος Κασσελάκης εξελέγη αιφνιδιαστικά πρόεδρος. Ερώτημα: πρέπει να το σεβαστούμε όλοι συγκροτημένοι ως κόμμα; Έχει το δικαίωμα κάποιος να ασκήσει κριτική στη νεα ηγεσία; Ναι. Έχει δικαίωμα να βρίσει; Όχι. Να αποδομήσει; και πάλι όχι, αυτά μας οδήγησαν εδώ», τόνισε ο κ. Γιαννούλης.

«Η επόμενη ευκαιρία μας είναι ένα συνέδριο αυτοκάθαρσης και αυτολύτρωσης»

«Μία κρίση θέλει το χρόνο της, δεν ωραιοποιώ καταστάσεις. Θυμίζω σαν παράδειγμα αποχωρώντας με τρεις βουλευτές ότι είχε φύγει ο Φώτης Κουβέλης μετά από συνέδριο. Άρα η επόμενη ευκαιρία μας είναι ένα συνέδριο αυτοκάθαρσης και αυτολύτρωσης, εκεί πρέπει να φτάσουμε», δήλωσε.

«Πολλοί είναι αυτοί που δε θα στηριξουν οποιαδήποτε ροπή σε κάτι που θα λέει 'το κράτος είμαι εγώ'»

«Ο χειρισμός του κ. Κασσελάκη στην Κεντρική Επιτροπή δεν ήταν σωστός, το είπα και το πρωί του Σαββάτου την ίδια ώρα που έβγαιναν στη δημοσιότητα οι ενστάσεις πολύ σεβαστών συντρόφων για την απόφαση αυτή, δεν ξέρω αν είχε πολιτικό περιεχόμενο. Σύνθεση δεν είναι μόνο να παραμείνει ο Τσακλώτος και η Ομπρέλα. Εδώ έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στηρίξει και θα στηρίξουν τη νέα ηγεσία, δε θα στηριξουν όμως οποιαδήποτε ροπή σε κάτι που θα λέει 'το κράτος είμαι εγώ'».

Σχετικά με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Ο κ. Κασσελάκης ξέρει πολύ καλά ότι η άσκηση του αρχηγικού δικαιώματος και η μη λευκή επιταγή έχουν ένα όριο. Αφελής δεν είναι. Εύχομαι να εννοεί αυτό που είπε ότι ''εγω δεν έχω κύκλους''».

«Το μνημόσυνο του ΣΥΡΙΖΑ δε θα το κάνω, ούτε την κηδεία, έχουμε να δώσουμε πολύ σκληρές μάχες. Αντί να είμαστε εμείς η είδηση πρέπει να παράγουμε τις ειδήσεις», πρόσθεσε, τέλος ο κ. Γιαννούλης.

