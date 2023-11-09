Ως μια από τις πιο κυνικές και απάνθρωπες δηλώσεις που έχουν γίνει στην πολιτική ιστορία του τόπου, χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης τη δήλωση του υπουργού Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο X, o κ.Κασσελάκης αναφέρει:

Υπάρχουν όρια.

Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι μόνο όσοι ζουν στο μικρόκοσμό τους ενδιαφέρονται σήμερα για τα Τέμπη, είναι από τις πιο κυνικές και απάνθρωπες δηλώσεις που έχουν γίνει στην πολιτική Ιστορία του τόπου μας.

Προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων.

Προσβάλλει τους τραυματίες και τους διασωθέντες που ζουν με τον εφιάλτη της ανάμνησης, πολλοί από αυτούς με ψυχοτραύματα.

Προσβάλλει τους συγγενείς των θυμάτων που ξυπνούν καθημερινά με το δράμα της απώλειας, συνδυασμένο με την έλλειψη δικαίωσης και την εγκατάλειψη.

Προσβάλλει το σύνολο των Ελλήνων που παρουσιάζονται από τον Υπουργό ως ένας λαός χωρίς αισθήματα και αλληλεγγύη.

Η επίκληση του 41% δεν αποτελεί πλυντήριο ενόχων και αλαζόνων.

Η δήλωση Γεωργιάδη δημιουργεί μείζον πολιτικό θέμα.

Καλώ τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει αμέσως τον Άδωνι Γεωργιάδη από την κυβέρνησή του.

Διαφορετικά, προσυπογράφει τη δήλωσή του, ενστερνίζεται την ίδια αλαζονεία και πολιτική χυδαιότητα και δικαιώνει τον τίτλο του πρωθυπουργού μειωμένης συναισθηματικής νοημοσύνης.

Δείτε την ανάρτηση του κ.Κασσελάκη:

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 9, 2023

