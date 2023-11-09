Λογαριασμός
Στην Ισπανία μεταβαίνει την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη Μάλαγα προκειμένου την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 να λάβει μέρος στις εργασίες του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES)

Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, μεταβαίνει στη Μάλαγα της Ισπανίας προκειμένου την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 να λάβει μέρος στις εργασίες του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES).

Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 στις 11:20 τοπική ώρα ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

