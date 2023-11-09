Η κυβέρνηση αποδέχεται την πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των διαχρονικών κυβερνητικών ευθυνών που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης του ΚΚΕ επιφυλασσόμενη για το περιεχόμενο της πρότασης. Η διερεύνηση όπως λέει η πρόταση να ξεκινήσει από το 1997 και εντεύθεν. Οι θέσεις μας θα διατυπωθούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Στον απόηχο δηλώσεων του Υπουργού Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Τα στελέχη μας πρέπει να προσέχουν τις διατυπώσεις τους, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος παρερμηνείας, ο υπουργός ανέλαβε την ευθύνη και ξεκαθάρισε τι εννοούσε με όσα είπε και ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Ασφαλώς και μας απασχολεί το ζήτημα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, το αποδεικνύουν εξάλλου οι κινήσεις και οι ενέργειες της κυβέρνησης μας, αλλά και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέλαβε και μερίδιο των διαχρονικών ευθυνών ακόμη και προηγούμενων κυβερνήσεων. Το σύστημα της τηλεδιοίκησης είναι έτοιμο πλην του σκέλους, που επλήγη από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία, ενώ και η πρωτοβουλία μας για την αλλαγή στον τρόπο επιλογής των διοικήσεων, η οποία δεν υπερψηφίστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στοχεύει ακριβώς να εξαλείψει τις διαχρονικές παθογένειες στο Κράτος».

Ερωτηθείς για πιθανές αλλαγές στο ρύθμιση για το φορολογικό των ελευθέρων επαγγελματιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο λέγοντας πως κατά το σκέλος της δημόσιας διαβούλευσης «είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις, που θα κάνουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, αλλά και τα κόμματα».

Σε ερώτηση για την υπόθεση Μπελέρη μετά τις καταγγελίες από την εν εξελίξει δικαστική διαδικασία περί χρηματισμού του κατήγορου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «για εμάς το ζήτημα είναι υψίστης σημασίας καθώς αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου. Τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι πολύ σοβαρά και μαζί με τη χθεσινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν κατ’ ουσίαν δικαίωση της θέσης της Ελλάδος που έχει θέσει το θέμα στο ανώτατο δυνατό πολιτικό επίπεδο».

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις αντιδράσεις για το μετρό στα Εξάρχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι υπάρχει πλήρης πρόβλεψη για το περιβαλλοντικό, έκανε λόγο για «προσχηματικές ευαισθησίες και επαναστατική γυμναστική κατά της ελληνικής κοινωνίας» και επέμεινε πως το έργο θα συνεχιστεί κανονικά.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Σε εξέλιξη στο Παρίσι βρίσκεται Διεθνής Ανθρωπιστική Διάσκεψη για τους αμάχους της Γάζας που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πολλές φορές τη θέση της Ελλάδας, την υποστήριξη του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και την καταδίκη της τρομοκρατικής Χαμάς.

Στην συνέντευξή του στο podcast του Politico ο Πρωθυπουργός επεσήμανε: «με την πάροδο των ημερών έχουμε εκφράσει αυξημένη ανησυχία για το δράμα αθώων αμάχων και για τις τρομακτικές εικόνες από τη Γάζα. Και πιστεύω ότι ενώ αναγνωρίζουμε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, έχει σημασία ο τρόπος που το κάνει. Έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Γι' αυτό το λόγο ήμασταν στην πρώτη γραμμή -όταν λέω «εμείς», αναφέρομαι στην Ελλάδα-, όσον αφορά στην αναγνώριση της ανάγκης για μία ανθρωπιστική παύση, προκειμένου να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους και να επιτραπεί στους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στη Γάζα, οι οποίοι θέλουν και έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, να το πράξουν σε συνθήκες ασφάλειας».

Συνάντηση είχε ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί με τον Πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής Μοχάμεντ Ιμπραήμ Στάγεχ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αυξανόμενη ανησυχία του για τις απώλειες αμάχων και υπογράμμισε την ανάγκη ανθρωπιστικών παύσεων για να υπάρξει σταθερή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει με ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε επαφή με την Κυπριακή Δημοκρατία και τους εμπλεκόμενους εταίρους για την πιθανότητα δημιουργίας ανθρωπιστικού διαδρόμου δια θαλάσσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και ότι δεν εκπροσωπεί τον Παλαιστινιακό λαό. Επανέλαβε ότι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού είναι η Παλαιστινιακή Αρχή και τόνισε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στη λύση δύο κρατών.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη διαφάνεια στη διαχείριση των οφειλών, τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα και την προστασία για τους πραγματικά ευάλωτους και με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2021/2167.

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κινούνται σε πέντε άξονες:

Θεσπίζονται υποχρεώσεις διαφάνειας, ενημέρωσης και σεβασμού των δικαιωμάτων των οφειλετών για τους servicers.

2. Διευρύνεται η προστασία για τους πραγματικά ευάλωτους.

3. Εκσυγχρονίζονται και βελτιώνονται οι ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

4. Εισάγονται ρυθμίσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, όπως η χορήγηση δανείων από μη τραπεζικούς φορείς.

5. Επεκτείνονται οι συναλλαγές μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών (IRIS).

Βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι μεταξύ άλλων:

η υποχρέωση στους servicers να παρέχουν μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση προς τους οφειλέτες, για το ύψος της οφειλής, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις, το επιτόκιο της ρύθμισης κ.λπ.

Η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του υπολογιστικού εργαλείου του εξωδικαστικού, θα γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά αποδεκτή από το σύνολο των πιστωτών, τις τράπεζες δηλαδή και το Δημόσιο.

Η βελτίωση του αλγόριθμου από τον οποίο προκύπτει το ύψος της διαγραφής οφειλών και κατ΄ επέκταση το ύψος της οφειλής που ρυθμίζεται μέσω του εξωδικαστικού, για το σύνολο των οφειλετών που έχουν δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση και όχι μόνο τους ευάλωτους. Συγκεκριμένα το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής από δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση μειώνεται έως και κατά 28% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Και τέλος, ο ορισμός σε 3% σταθερό για 3 έτη του επιτοκίου των ρυθμίσεων, έτσι οι δανειολήπτες θωρακίζονται από το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων που ισχύει διεθνώς.

Την εφαρμογή των μέτρων που ισχύουν για τους αγρότες της Θεσσαλίας και για τους αγρότες του Έβρου που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης.

Το ύψος των αποζημιώσεων ανά προϊόν θα είναι ταυτόσημο με εκείνο της Θεσσαλίας, ενώ και εκείνοι που δεν ήταν υποχρεωμένοι να ασφαλισθούν στον ΕΛΓΑ θα λάβουν αποζημιώσεις μέσω του Γεωργικού Αποθεματικού.

Ήδη, χθες, ο ΕΛΓΑ πίστωσε σε 2.035 δικαιούχους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, 16.500.000 ευρώ, ως προκαταβολές αποζημιώσεων για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από τη θεομηνία Daniel. Και στην περίπτωση του Έβρου θα ισχύσει το ακατάσχετο των αποζημιώσεων για τους πληγέντες, ενώ θα ενεργοποιηθεί το Μέτρο 5.2 για δωρεάν αντικατάσταση του απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή- επίσης δωρεάν- των σταβλικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν νόμιμα.

Επιπλέον, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρης Αυγενάκης και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ανακοίνωσαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για το ρεύμα των αγροτών στη Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα δημιουργείται ρύθμιση η οποία θα περιέχει μια περίοδο χάριτος μιας διετίας και μετά μία πενταετή ρύθμιση των υποχρεώσεων που υπάρχουν σε αγροτικό ρεύμα για τους πλημμυροπαθείς, με μηδενικό επιτόκιο.

Οι υποχρεώσεις που θα τεθούν σε ρύθμιση αφορούν πλημμυροπαθείς αγρότες και τις καταναλώσεις τους από την 1η Μαΐου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του 2023, συν τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπήρχαν για τους αγρότες αυτούς.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πρωτοφανείς πλημμύρες. Γι’ αυτό, στο πλαίσιο του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών στη Θεσσαλία, πέρα από τα οριζόντια μέτρα της κρατικής αρωγής, ενεργοποιούμε όπου χρειάζεται και στοχευμένα μέτρα.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εισαγόμενης ακρίβειας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την αρχή του 2023 μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου 2023 έχουν διενεργηθεί 19.557 έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ. Έχουν διαπιστωθεί 1.521 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 6.904.032 και έχουν εξοφληθεί ή βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ΔΟΥ τα 1.299 εξ αυτών, ύψους 4.348.762 ευρώ.

Στην πρωτοβουλία για τη μόνιμη μείωση τιμής έχουμε ήδη 644 προϊόντα από 35 βασικές κατηγορίες (φρέσκο γάλα, απορρυπαντικά, το σύνολο των χλωρινών, μαρμελάδες, ζάχαρη, δημητριακά, γιαούρτι, αλλαντικά, ρύζι) ενώ συμμετέχουν στην πρωτοβουλία 52 εταιρείες. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι κωδικοί να φτάσουν πλέον τους 1.000, αφού ο πρώτος στόχος των 500 ξεπεράστηκε.

Παράλληλα, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του 2023 σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης για το καλάθι της ελληνικής οικογένειας, όπως τρόφιμα, είδη καθαριότητας, καύσιμα και σχολικά είδη. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει λάβει αυτό το καινοτόμο μέτρο, ενώ και το «Καλάθι του Νοικοκυριού» επεκτάθηκε έως το τέλος του 2023.

Το «Καλάθι των Μαθητών» που προσέφερε τη δυνατότητα στην ελληνική οικογένεια να αγοράσει τα απαραίτητα προϊόντα για τη σχολική χρονιά σε προσιτές τιμές.

Μarket pass που στήριξε για 9 μήνες το εισόδημα - κυρίως των πιο αδύναμων νοικοκυριών - και απορρόφησε μεγάλο μέρος της αύξησης του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Συνεχίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου για τη Θεσσαλία και τον Έβρο.

Αναβαθμισμένη Πλατφόρμα e-katanalotis: μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν εύκολα και γρήγορα να βρουν τα φθηνότερα προϊόντα κοντά στο σημείο που βρίσκονται

Διαφάνεια στις τιμές των οπωροκηπευτικών: Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε εβδομαδιαία βάση τις λιανικές τιμές στα φρούτα και τα λαχανικά για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των καταναλωτών.

Και βέβαια η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με μόνιμα μέτρα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μείνουν, προς όφελος της κοινωνίας, ακόμα και όταν η ακρίβεια υποχωρήσει.

Όπως έχουν τονίσει και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός η μάχη για την αντιμετώπιση της εισαγόμενης ακρίβειας είναι διαρκής και δεν αντιμετωπίζεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Το σύνολο όλων αυτών των παρεμβάσεων έχουν η κάθε μια τη δική της ξεχωριστή σημασία με κυριότερη την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών την οποία σταδιακά κάνει πράξη με τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες η κυβέρνηση.

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για το Youth Pass, το voucher αξίας 150 ευρώ που θα διανεμηθεί σε 200.000 νέους ηλικίας από 18 ως 19 ετών.

Οι νέοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ, ενώ τα χρήματα θα έχουν καταβληθεί μέχρι την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή χρεωστική κάρτα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι ποιότητας των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, που θα ενισχύσουν τον στόλο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά και της Επιτροπής Παραλαβής Λεωφορείων και Παρελκόμενων του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΟΣΥ ΑΕ, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Yutong International Holding», στην Κίνα.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο έλεγχος του πρότυπου ηλεκτρικού λεωφορείου και των παρελκόμενων συσκευών, δηλαδή του φορτιστή και της κινητής μονάδας έκτακτης φόρτισης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούν τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ξεκινά η μαζική παραγωγή των ηλεκτρικών οχημάτων.

Αύριο, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη σύνοδο της Ολομέλειας, θα πραγματοποιήσουν κοινές δηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.