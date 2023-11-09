ΣΥΡΙΖΑ: Απανθρωπιά, κυνισμός και ασέβεια η δήλωση Γεωργιάδη για τα Τέμπη - Να καταδικάσει ο πρωθυπουργός

Να πάρει άμεσα θεση και να καταδικάσει την «κατάπτυστη» δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον πρωθυπουργό υπογραμμίοζντας ότι η εκ των υστέρων προσπάθεια του υπουργού Εργασίας «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα δεν πείθει κανέναν».

Πηγές από την Κουμουνδούρου ανέφεραν: «Γνωρίζαμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση αλαζονική και κυνική η οποία μας είχε συνηθίσει να στοχοποιεί και να απαξιώνει διάφορες κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτοματισμού. Αυτή τη φορά ξεπέρασε και τον πιο κακό εαυτό της, φτάνοντας στο σημείο της ύβρεως απέναντι στους νεκρούς. Η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη αναφορικά με τις ενέργειες της αντιπολίτευσης για τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών αποτελεί την επιτομή της αθλιότητας και της απανθρωπιάς. «Όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν αποφασίσει, αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο τον μικρόκοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πόσοι από τους 100 συμπολίτες μας, αν τους ρωτήσουμε, ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη;» δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας.

Η προσπάθεια που κάνει εκ των υστέρων να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα δεν πείθει κανέναν. Ο Πρωθυπουργός της χώρας οφείλει να πάρει άμεσα θέση: Γιατί δεν έχει καταδικάσει ο κ. Mητσοτάκης την κατάπτυστη δήλωση του προβεβλημένου Υπουργού και Αντιπροέδρου του κόμματός του; Τι περιμένει; Να κάνει δημοσκόπηση πρώτα για να μετρήσει τη ζημιά που προκάλεσε στην κυβέρνηση; Όλα στο βωμό του μικροκομματικού συμφέροντος και της επικοινωνιακής διαχείρισης; Κανένας σεβασμός στη μνήμη των νεκρών;

Απέναντι σε αυτό τον συνδυασμό απανθρωπιάς, κυνισμού, συμφεροντολογίας και κυρίως ασέβειας προς τους νεκρούς από την κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επιλέγει το δρόμο της ανθρωπιάς και της θεσμικής υπευθυνότητας. Επιδιώκει την πλήρη διερεύνηση του θέματος των Τεμπών, αρχής γενομένης με την πρωτοβουλία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Την ίδια κοινωνική και θεσμική ευθύνη επιδεικνύει στα θέματα του κράτους δικαίου αλλά και της οικονομίας και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των διαρκών πρωτοβουλιών του, για τα θέματα της οικονομίας και με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π- ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης θα έχει θεσμική συνάντηση σήμερα με τον πρόεδρο Γ. Χατζηθεοδοσίου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Είμαστε σταθερά δίπλα στους πολίτες και τις ανάγκες τους. Απέναντι στις συντηρητικές και παρωχημένες πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εμείς εργαζόμαστε για το αύριο της χώρας, δημιουργώντας ευρύτερες προοδευτικές, κοινωνικές συγκλίσεις και συνεργασίες».

Πηγή: skai.gr

