Βουλή: Αντιπαράθεση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Άδωνι

Η πολιτική αντιπαράθεση για τις δηλώσεις του υπουργού Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη, σε σχέση με την τραγωδία στα Τέμπη και τις υποκλοπές, μεταφέρθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, που έχει αντικείμενο το νομοθετικό έργο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης ζήτησε τον λόγο και ζήτησε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την πολιτική αποδοκιμασία των δηλώσεων του κ. Γεωργιάδη.

Στον Μιχάλη Κατρίνη απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Κώστας Τσιάρας που σημείωσε πως «η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου και θεσμικά να θωρακιστεί η μελλοντική πραγματικότητα της χώρας, αλλά κυρίως να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους τραγικά φαινόμενα».

«Με αφορμή τη χθεσινή δημόσια τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, θέλω να πω ότι ήταν μια πρωτοφανής δημόσια τοποθέτηση που δεν εντάσσεται στα όρια μιας αλαζονικής συμπεριφοράς ή μιας καθεστωτικής νοοτροπίας, ενός κυβερνητικού στελέχους. Είναι μια κυνική επίδειξη απανθρωπιάς και πολιτικής αθλιότητας. Γιατί μπορεί ο κ. Γεωργιάδης να θεωρεί ότι η πολιτική αποτίμηση γίνεται με όρους τηλεθέασης ή μπορεί να επενδύει σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών και να λέει ότι "δεν ενδιαφέρει κανέναν η υπόθεση των υποκλοπών", αλλά τον διαβεβαιώνουμε ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ενδιαφέρει πάρα πολλούς από τους θεσμικούς λειτουργούς, λειτουργούς της δικαιοσύνης και βεβαίως επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών που λειτουργούν ως θεματοφύλακες των δικαιωμάτων των θεσμών και των ελευθεριών. Εμείς, όταν σε αυτή εδώ την αίθουσα, συγκινήθηκε ο κ. Πικραμμένος, αντιδράσαμε σε αντίθεση με άλλους. Αλλά δεν είδαμε να αντιδρούν κάποιοι άλλοι, όταν συγκινήθηκε ο κ. Ράμμος, γιατί και οι δύο βάλλονταν από συστήματα εξουσίας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Επίσης, τι να πει κανείς για τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν για το αν θα συσταθεί εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή για την τραγωδία των Τεμπών», συνέχισε ο Μιχάλης Κατρίνης και πρόσθεσε: «Εμείς του λέμε ότι ενδιαφέρει τους συγγενείς των 57 αθώων θυμάτων αυτής της πρωτοφανούς τραγωδίας, ενδιαφέρει όλους όσους καρδιοχτυπούν καθημερινά, γιατί βάζουν τα δικά τους παιδιά στη θέση των ανθρώπων που χάθηκαν και έχουν ανασφάλεια για το εάν θα βρεθούν σε μια ανάλογη θέση. Γιατί δυστυχώς κάποιοι δεν φρόντισαν, μέσα από την εγκληματική ανευθυνότητά τους, να διασφαλίσουν ασφάλεια στην μετακίνηση και στην καθημερινότητα και γιατί κάποιοι αντιδρούν γιατί παράγοντες κυβερνητικοί αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες και κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκαλύψουν τις ευθύνες γι' αυτή την πρωτοφανή τραγωδία. Αν λοιπόν είναι αντίληψη της κυβέρνησης ότι δεν ενδαφέρει κανέναν, το γεγονός ότι δύο τρένα συγκρούονται μετωπικά και χάνονται 57 συνάνθρωποί μας, τότε έχει χαθεί οριστικά η έννοια της ευθύνης και μαζί χάνεται και η ντροπή».

Στο κλίμα αυτό, ο Μιχάλης Κατρίνης υπογράμμισε ότι δεν αρκεί πλέον μόνο η λεκτική καταδίκη και αποδοκιμασία, αλλά επιβάλλεται πολιτική αποδοκιμασία. «Το ξέρετε πολύ καλά, το ξέρει και ο πρωθυπουργός ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, υπήρχε αυτή η απαράδεκτη δήλωση, θα είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση αυτού που την εκστόμισε. Αν κάποιοι θεωρούν ότι το 41% ξεπλένει τις αντικειμενικές φοβερές ευθύνες αυτών που οδήγησαν σε μια πρωτοφανή τραγωδία, τότε τα λόγια χάνουν την αξία τους», είπε ο κ. Κατρίνης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στον κ. Κατρίνη ανέφερε: «Πραγματικά δεν κατανοώ την διάθεση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, κάθε φορά, να αναδεικνύει θέματα που όντως μας έχουν απασχολήσει, όντως βρίσκονται σε μια διαδικασία διερεύνησης, ειδικά από τη δικαιοσύνη, για τα οποία η κυβέρνηση έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες, σε διαφορετικές στιγμές». Ο κ. Τσιάρας πρόσθεσε επίσης: «Τόσο η αναφορά στον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία νομίζω, ότι μας βάζει όλους να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις, όσο και η αναφορά σχετικά με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, νομίζω όλους μας έχουν κάνει αφενός να προβληματιστούμε, να δρομολογήσουμε εξελίξεις που αφορούν στην ίδια την ελληνική πολιτεία αλλά κυρίως να αφήσουμε τη δικαιοσύνη απερίσπαστη να λειτουργήσει, μέσα από τον δικό της ρόλο. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ακόμη και αν έχουν μεσολαβήσει εκλογές -οι εκλογές έχουν μεσολαβήσει για πολιτικούς λόγους και αυτό είναι ξεκάθαρο- ακόμη ωστόσο και αν έχουν μεσολαβήσει εκλογές, κανείς μας δεν ισχυρίζεται ότι όλα αυτά τα ζητήματα, δεν θα φτάσουν μέχρι το τέλος, όσον αφορά τη διερεύνησή τους, και η κυβέρνηση δεν θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν».

«Αυτά, είπε ο κ. Τσιάρας, είναι θέματα τα οποία μας έχουν συγκλονίσει όλους. Ωστόσο πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Μπορεί να αναδεικνύονται θέματα και ζητήματα που έρχονται από το παρελθόν, υποχρέωση μας είναι να τα αντιμετωπίσουμε. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή την αντιπαράθεση που μπορεί να ρίχνει ευθύνες σε οποιονδήποτε στο παρελθόν, ενδεχομένως θα είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε αλλά δεν θα καταλήξουμε πουθενά και κυρίως δεν θα δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις εξελίξεις που είμαστε υποχρεωμένοι, ως σύγχρονη ελληνική πολιτεία, να δρομολογήσουμε, το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση το έχει αποδείξει, γι' αυτό επιβεβαιώθηκε η δική της παρουσία, από το εκλογικό σώμα, στις πρόσφατες εκλογές, έχει αποδείξει ότι όλα αυτά τα ζητήματα όχι μόνο δεν τα βάζει κάτω από το χαλί, αλλά αναλαμβάνει και τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου και θεσμικά να θωρακιστεί η μελλοντική πραγματικότητα της χώρας, αλλά κυρίως να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους τραγικά φαινόμενα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.