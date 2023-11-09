«Το φοβερό δυστύχημα στα Τέμπη αυτό καθ'αυτό το διερευνά η Ελληνική Δικαιοσύνη και αυτή θα μας πει ποιος φταίει και ποιος όχι, η κοινοβουλευτική διαδικασία προφανώς γίνεται για άλλους λόγους, αφού, πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, πλην της αντιπολιτευτικής φασαρίας», επισημαίνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι, στη χθεσινή συνέντευξή του στον Real FM, δεν είπε ότι «ουδείς ενδιαφέρεται για τα Τέμπη», «όπως ψευδώς και δολίως γράφεται», αλλά «ουδείς ενδιαφέρεται για την προανακριτική ή την εξεταστική για τα Τέμπη», δηλαδή «για την πολιτική διελκυστίνδα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την τραγωδία».

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χυδαιότητα και εξαχρείωση στην Πολιτική από την προσπάθεια να κερδίσεις ψήφους πάνω στις ανθρώπινες τραγωδίες. Στην πραγματικότητα δηλ εκεί που οι συμπολίτες σου βιώνουν πόνο και πένθος εσύ να ψάχνεις για πολιτικό όφελος. Αυτό στηλίτευσα χθες στον… pic.twitter.com/kNaTJ0EmnL — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 9, 2023

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρει τα εξής:

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χυδαιότητα και εξαχρείωση στην πολιτική από την προσπάθεια να κερδίσεις ψήφους πάνω στις ανθρώπινες τραγωδίες. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, εκεί που οι συμπολίτες σου βιώνουν πόνο και πένθος εσύ να ψάχνεις για πολιτικό όφελος.

Αυτό στηλίτευσα χθες στον Realfm 97.8 και, σήμερα, με την πολιτική εκμετάλλευση, που επιχειρείται, απλά δικαιώνομαι.

Εγώ δεν είπα στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι "ουδείς ενδιαφέρεται για τα Τέμπη", όπως ψευδώς και δολίως γράφεται, αλλά "ουδείς ενδιαφέρεται για την προανακριτική ή την εξεταστική για τα Τέμπη", δηλαδή για την πολιτική διελκυστίνδα των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως για την τραγωδία.

Και, όμως, σήμερα, δύο πρωτοσέλιδα "ευαίσθητων" υποτίθεται εφημερίδων παίζουν με τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, για να χτυπήσουν την κυβέρνηση, αποδεικνύοντας το βάσιμο του αρχικού μου επιχειρήματος και το γιατί το "θυμήθηκαν" ξαφνικά τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και ποιον πραγματικά σκοπό εξυπηρετούν.

Εμείς θα επιμείνουμε να δίνουμε την καθημερινή μάχη, για να λύσουμε τα πολλά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο κόσμος και που, για να τα λύσουμε, μας εμπιστεύτηκε.

Την ανθρώπινη μου ευαισθησία δεν την παραχωρώ ούτε στη μία ούτε στην άλλη εφημερίδα και εκφράζω φυσικά άλλη μία φορά τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων».

Ακολούθως, ο κ.Γεωργιάδης προχώρησε σε διευκρινίσεις για τις χθεσινές δηλώσεις του σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων και όπως είπε «δεν είχα καμία διάθεση να τους προσβάλω». Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «προφανώς και όλος ο ελληνικός λαός συγκλονίστηκε με αυτό το δυστύχημα, όλος ο ελληνικός λαός πενθεί και όλοι πονέσαμε για τα παιδιά που χάθηκαν. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος δεν πονά, δεν πενθεί για όλα τα θύματα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «στο θέμα των Τεμπών φυσικά και μας ενδιαφέρει όλη η διάσταση και το θέμα των ευθυνών διερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Όταν κάποιο κόμμα ζητεί Προανακριτική Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτό όμως για να το πει κάποιος πρέπει προηγουμένως η Δικαιοσύνη να διαπιστώσει ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και τον λόγο τον έχει η Βουλή. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Όταν τα κόμματα διαφωνούν μεταξύ τους αν πρέπει να γίνει Προανακριτική ή Εξεταστική – γιατί εγώ αυτό στηλίτευσα – αυτό σημαίνει αυθεντική ευαισθησία για τα θύματα; Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι σεβασμός στους νεκρούς, στα θύματα και τις οικογένειές τους ο πολιτικός τσακωμός των κομμάτων. Αυτό στηλίτευσα χθες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

