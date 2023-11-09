Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνοντας το λόγο στην διεθνή διάσκεψη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, που πραγματοποιείται στο Παρίσι μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα όπως και Κύπρος βρίσκονται κοντά στην περιοχή της κρίσης σημειώνοντας πως το ελληνικό κράτος ήδη έχει παράσχει, με εναέρια μέσα, ανθρωπιστική βοήθεια στην λωρίδα της Γάζας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε επίσης υπέρ της κυπριακής πρότασης περί δημιουργίας ενός θαλάσσιου διαδρόμου για την μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο στη Γάζα και σημείωσε πως η Ελλάδα προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στο εγχείρημα. Τέλος ο πρωθυπουργός την αναγκαιότητα «να ξεκινήσουμε την συζήτηση για πολιτική λύση στη σύγκρουση αυτή, που είναι και ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή».

Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

«Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Macron για τη διοργάνωση της σημερινής διάσκεψης, η οποία δυστυχώς πραγματοποιείται με φόντο την κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη μας για την απώλεια αθώων πολιτών. Οι πρώτες μας σκέψεις είναι με τις οικογένειες των θυμάτων καθώς και με τις οικογένειες των ομήρων. Και, βέβαια, ανησυχούμε βαθύτατα για την κλιμάκωση στο πεδίο τις τελευταίες ημέρες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στο πεδίο και να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια όσων έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο προκειμένου να σώσουν άλλους.

Η Ελλάδα -μαζί με την Κύπρο- είναι μια χώρα στην κοντινή γειτονιά και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση της δυστυχίας των ανθρώπων. Έχουμε ήδη στείλει αεροπορικώς ένα πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας, στο αεροδρόμιο El Arish. Δεδομένης της εγγύτητας της Ελλάδας με το Σινά, θα ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον νεοσύστατο αεροδιάδρομο που θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια πολύ γρήγορα, προκειμένου αυτή η αρωγή να εισέλθει στη Γάζα από το νότο.

Έχουμε επίσης συζητήσει εκτενώς με την Κύπρο τη συμβολή μας στην ιδέα ενός θαλάσσιου διαδρόμου. Υποστηρίζουμε ένθερμα αυτό που είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσον αφορά την παροχή αυξημένης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, που μόνο ένα πλοίο μπορεί να μεταφέρει. Η κυπριακή πρόταση είναι καλά μελετημένη. Θεωρώ ότι η πιο δύσκολη πτυχή είναι να προσδιοριστεί μια κατάλληλη ζώνη αποβίβασης στη νότια Γάζα, να δημιουργηθούν οι απαραίτητες λιμενικές υποδομές και, φυσικά, να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διαδρομής, κάτι που θα απαιτήσει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων.

Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να παράσχει ακτοπλοϊκά μέσα για να συνδράμει σε αυτό το σχέδιο και θα προσβλέπει σε παροχή βοήθειας σε θέματα logistics από όλους τους εμπλεκόμενους, ιδίως εκείνους που γνωρίζουν τη γεωγραφία της περιοχής με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Δεν θα επαναλάβω τις θέσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στη σύγκρουση συνολικά. Δεν είναι ούτε ο κατάλληλος τόπος ούτε ο κατάλληλος χρόνος για να το κάνω. Επιτρέψτε μου να κλείσω, κ. Πρόεδρε, επαναλαμβάνοντας αυτό που είπατε, την ανάγκη να αρχίσουμε να συζητάμε τώρα για μία πιθανή πολιτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση, η οποία τελικά θα είναι ο μόνος δυνατός τρόπος για να εξασφαλίσουμε ειρήνη που θα έχει διάρκεια στην περιοχή.

Η ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους αποτελεί προϋπόθεση για μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή και η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δυνατή οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστώ πολύ».

