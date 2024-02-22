Η «εμπλοκή» στον ΣΥΡΙΖΑ, η διέξοδος μέσω συνεδρίου και η αντεπίθεση της Νέας Αριστεράς 

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η «διαβολοεβδομάδα» για τον ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησε από την Κυριακή με τις αντιδράσεις που προκάλεσε το ερωτηματολόγιο για τα μέλη του isyriza συνεχίζεται. Τη σκυτάλη την Τρίτη και την Τετάρτη πήρε η Πολιτική Γραμματεία και σήμερα ξεκινά η τετραήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Τη στιγμή που δημοσκοπήσεις, όπως αυτή της Opinion Poll (Action 24), δείχνει πως το 62,4% ερωτηθέντων θα ήθελαν συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστεράς και η κεντροαριστερά έχει ανάγκη από την ύπαρξη ενός ισχυρού πόλου που θα ηγηθεί του χώρου, η αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει να μην μπορεί να ξεφύγει από την εσωστρέφεια.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν βγαίνει κερδισμένος από τις πρωτοβουλίες που παίρνει και περιμένει πλέον το συνέδριο προκειμένου να αλλάξει το κλίμα.

Σε κάθε περίπτωση δεν θέλει να χάσει το momentum, καθώς η «άμμος στην κλεψύδρα» μέχρι τις ευρωεκλογές αδειάζει. Οι αγρότες έχουν φτάσει μέχρι την Αθήνα, στα πανεπιστήμια επικρατεί αναβρασμός, όμως στην κυβέρνηση δεν έχει «ανοίξει ρουθούνι».

Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα αναλύσει στο σώμα των συνέδρων το πολιτικό του όραμα για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Θα είναι η πρώτη φορά που ο νέος πρόεδρος θα απευθυνθεί σε ένα τόσο διευρυμένο κομματικό κοινό που επιθυμεί να ακούσει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει στη σφαίρα της «κυβερνώσας αριστεράς», όπως ήταν μέχρι το φετινό καλοκαίρι.

Χρειάζεται συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό, θέσεις, πρόγραμμα και ασφαλώς καινούργια πρόσωπα. Το κόμμα βρίσκεται δημοσκοπικά πίσω από τη Νέα Δημοκρατία από το 2016, απλώς πλέον η καθοδική πορεία και η τρίτη θέση πίσω από το ΠΑΣΟΚ έχει προκαλέσει νέους τριγμούς στο εσωτερικό.

Το αντίπαλο δέος του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά έχει αρχίσει με σταθερά βήματα να οργανώνεται. Επέλεξαν μια από τις χειρότερες ημέρες της Κουμουνδούρου να παρουσιάσουν την επάνοδο στην πολιτική του Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, που εγκατέλειψε την πολιτική τον Νοέμβριο του 2015 φεύγοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε ως υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της κοινοβουλευτικής ομάδας του Αλέξη Χαρίτση.

Θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του και στο ευρωψηφοδέλτιο αν και δεν έχουν γίνει ακόμα οι σχετικές ανακοινώσεις. Πραγματοποιούν συνεχώς ανοιχτές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις επιχειρώντας να συσπειρώσουν, μεταξύ άλλων, ένα κομμάτι ψηφοφόρων που είχε εμπιστευτεί στο παρελθόν τον ΣΥΡΖΑ, αλλά τώρα οι περισσότεροι βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη.

