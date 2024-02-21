Στον απόηχο των εσωκομματικών αναταράξεων που κορυφώθηκαν στη ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά το απόγευμα της Πέμπτης το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο ενώ η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη είναι προγραμματισμένη το απόγευμα της Πέμπτης (19.00-20.00).
Το πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου έχει ως εξής:
Πέμπτη 22/2/2024
17:00 - 18:00: Προσέλευση αντιπροσώπων και προσκεκλημένων
18:00 - 18:30: Έναρξη 4ου Συνεδρίου - Τιμητικό Προεδρείο
18:30 - 19:00: Ομιλία της γραμματέα της Κ.Ε. Ράνιας Σβίγκου
Ομιλία του αναπληρωτή γραμματέα της Κ.Ε. Γιώργου Βασιλειάδη
19:00 - 20:00: Εισηγητική ομιλία του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη
20:00 - 21:00: Χαιρετισμοί πολιτικών κομμάτων
21:00 - 22:00: Εισήγηση πολιτικών θέσεων
22:00 - 22:30: Ημερήσια Διάταξη
Συγκρότηση Προεδρείου
Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτικής Απόφασης
Παρασκευή 23/2/2024
09:30 -10:00: Έναρξη εργασιών10:00 - 22:00: Ομιλίες συνέδρων
22:00: Λήξη εργασιών
Σάββατο 24/2/2024
09:30 -10:00: Έναρξη εργασιών
10:00 - 22:00: Ομιλίες συνέδρων
22:00: Λήξη εργασιών
Κυριακή 25/2/2024
09:00 - 09:30: Έναρξη- Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής
09:30 - 12:00: Ομιλίες συνέδρων
12:00 - 13:00: Κλείσιμο προέδρου
13:00 - 15:00: Ψηφοφορίες για κείμενο θέσεων και πολιτική απόφαση
Ψηφοφορίες για Επιτροπή Δεοντολογίας και Εξελεγκτική Επιτροπή
ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
Παρασκευή 23/2/2024
ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄
13.00 - 15.00 - Περιβάλλον - Κλιματική κρίση και προσαρμογή
15.30 - 18.30 - Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την υγεία
19.00 - 22.00 - Για μια σύγχρονη αναβαθμισμένη δημόσια παιδεία
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄
11:00- 13:00 - Συνάντηση αθλητισμού
15.00 - 18.00 - Η Νησιωτικότητα από εστία προβλημάτων, πυλώνας ανάπτυξης για τα νησιά μας
19.00 - 21.00 - Συνέλευση Γυναικών (άρθρο 31 του καταστατικού)
Σάββατο 24/2/2024
ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄
11.00 - 14.00 - Οι προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης - Οι απαντήσεις της Αριστεράς
15.00 - 18.00 - Δημοκρατία, κράτος δικαίου, σύγχρονο κράτος στην υπηρεσία της ανάπτυξης, της κοινωνίας και του πολίτη
19.00 - 22.00 - Για μια δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄
12.00 - 14.00 - Δικαίωμα στην εργασία - Εργασία με δικαιώματα
14.00 - 16.00 - Πολιτισμός: Η επόμενη μέρα
17.00 - 19.00 - Προβλήματα και προοπτική της αγροτικής παραγωγής
