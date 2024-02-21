Στον απόηχο των εσωκομματικών αναταράξεων που κορυφώθηκαν στη ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά το απόγευμα της Πέμπτης το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο ενώ η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη είναι προγραμματισμένη το απόγευμα της Πέμπτης (19.00-20.00).

Το πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου έχει ως εξής:

Πέμπτη 22/2/2024

17:00 - 18:00: Προσέλευση αντιπροσώπων και προσκεκλημένων

18:00 - 18:30: Έναρξη 4ου Συνεδρίου - Τιμητικό Προεδρείο

18:30 - 19:00: Ομιλία της γραμματέα της Κ.Ε. Ράνιας Σβίγκου

Ομιλία του αναπληρωτή γραμματέα της Κ.Ε. Γιώργου Βασιλειάδη

19:00 - 20:00: Εισηγητική ομιλία του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη

20:00 - 21:00: Χαιρετισμοί πολιτικών κομμάτων

21:00 - 22:00: Εισήγηση πολιτικών θέσεων

22:00 - 22:30: Ημερήσια Διάταξη

Συγκρότηση Προεδρείου

Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτικής Απόφασης

Παρασκευή 23/2/2024

09:30 -10:00: Έναρξη εργασιών10:00 - 22:00: Ομιλίες συνέδρων

22:00: Λήξη εργασιών

Σάββατο 24/2/2024

09:30 -10:00: Έναρξη εργασιών

10:00 - 22:00: Ομιλίες συνέδρων

22:00: Λήξη εργασιών

Κυριακή 25/2/2024

09:00 - 09:30: Έναρξη- Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής

09:30 - 12:00: Ομιλίες συνέδρων

12:00 - 13:00: Κλείσιμο προέδρου

13:00 - 15:00: Ψηφοφορίες για κείμενο θέσεων και πολιτική απόφαση

Ψηφοφορίες για Επιτροπή Δεοντολογίας και Εξελεγκτική Επιτροπή

ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Παρασκευή 23/2/2024

ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄

13.00 - 15.00 - Περιβάλλον - Κλιματική κρίση και προσαρμογή

15.30 - 18.30 - Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την υγεία

19.00 - 22.00 - Για μια σύγχρονη αναβαθμισμένη δημόσια παιδεία

ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄

11:00- 13:00 - Συνάντηση αθλητισμού

15.00 - 18.00 - Η Νησιωτικότητα από εστία προβλημάτων, πυλώνας ανάπτυξης για τα νησιά μας

19.00 - 21.00 - Συνέλευση Γυναικών (άρθρο 31 του καταστατικού)

Σάββατο 24/2/2024

ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄

11.00 - 14.00 - Οι προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης - Οι απαντήσεις της Αριστεράς

15.00 - 18.00 - Δημοκρατία, κράτος δικαίου, σύγχρονο κράτος στην υπηρεσία της ανάπτυξης, της κοινωνίας και του πολίτη

19.00 - 22.00 - Για μια δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη

ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄

12.00 - 14.00 - Δικαίωμα στην εργασία - Εργασία με δικαιώματα

14.00 - 16.00 - Πολιτισμός: Η επόμενη μέρα

17.00 - 19.00 - Προβλήματα και προοπτική της αγροτικής παραγωγής

