Τα εγκαίνια της 45ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Βελιγράδι με την Ελλάδα να αποτελεί φέτος την «Χώρα Εταίρο». Την έκθεση εγκαινίασαν ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και η Ελληνίδα υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Η φιλία των δύο λαών μας έχει τις ρίζες της στην κοινή ιστορία, στους πολιτιστικούς δεσμούς, στον αγώνα για ελευθερία και στις φιλοδοξίες μας για ένα ασφαλές μέλλον», επισήμανε στην ομιλία της η κ. Κεφαλογιάννη. Υπογράμμισε τη σημασία που έχει η συνεργασία στον τουρισμό για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των λαών των δύο χωρών. «Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού στο Βελιγράδι είναι ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά γεγονότα στην περιοχή μας, μια παγκόσμια συγκέντρωση που δίνει την ευκαιρία σε χώρες και συμμετέχοντες όχι μόνο να προωθήσουν την τουριστική τους προσφορά, αλλά και να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν συνεργασίες και να οικοδομήσουν ισχυρές σχέσεις. Και αυτή ακριβώς είναι η ουσία του τουρισμού», είπε η κ. Κεφαλογιάνη.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς επισήμανε ότι η Ελλάδα αποτελεί τον αγαπημένο τουριστικό προορισμό των Σέρβων, ενώ σημείωσε και την μεγάλη αύξηση που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι επισκέψεις Ελλήνων στο Βελιγράδι και άλλους τουριστικούς προορισμούς της χώρας του.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη θα συναντηθεί σήμερα (Πέμπτη) με τον Σέρβο ομόλογό της Χουσεϊν Μέμιτς, με τον οποίο θα εξετάσουν τις δυνατότητες και τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

