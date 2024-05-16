Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Γυναίκα που διατηρεί κατάστημα στο Μενίδι, στην περιοχή που βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα η 40χρονη από την Αλβανία με ένα μαχαίρι στην κοιλιά, μίλησε στον skai.gr μεταφέροντας τη μαρτυρία της.

«Στις 5.10 ανοίγω το μαγαζί και στις 5.30 ήρθε πελάτης και μου είπε ότι άκουσε να φωνάζουν βοήθεια και να κλειδώσω την πόρτα», είπε η καταστηματάρχης προσθέτοντας ότι ο άνθρωπος που την ενημέρωσε κάλεσε την αστυνομία.

Σημειώνεται ότι στην υπόθεση υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για μια ακόμη γυναικοκτονία.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα είχε καταγγείλει τουλάχιστον τρεις φορές τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, ο οποίος είναι επίσης Αλβανός.

