H Πολιτική Γραμματεία απέρριψε τη «λευκή επιταγή» στον Κασσελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Δραματική, πολύωρη, γεμάτη από ένταση και ανατροπές ήταν η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που πραγματοποιήθηκε χθες στην Κουμουνδούρου μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης για ακόμα μια φορά αιφνιδίασε τα μέλη του οργάνου, όταν ζήτησε ουσιαστικά με φόντο τις εθνικές εκλογές και την παραμονή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει η μόνιμη αμφισβήτηση που υπάρχει προς τον ίδιο.

Πέταξε ουσιαστικά, όπως έλεγαν στελέχη, το «γάντι» στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας προκειμένου να πάρει «λευκή επιταγή» και να μην αμφισβητηθεί μέχρι το 2027, που θα στηθούν οι επόμενες εθνικές κάλπες. Τελικά η σχεδόν καθολική άρνηση της Πολιτικής Γραμματείας οδήγησε τον Στέφανο Κασσελάκη να κάνει αρκετά βήματα πίσω και να μην επιμείνει στην αρχική του πρόταση.

Τι φέρεται να είπε αρχικά στην εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή;

«Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν λειτουργικά και δομικά προβλήματα. Και αυτό δεν είναι δική μου μόνο διαπίστωση, είναι το μήνυμα που λαμβάνω από τα χιλιάδες μέλη μας. Οι κομματικές αυτές δομές ανήκουν σε μια άλλη συγκυρία. Θα κάνω τις προτάσεις μου για καταστατικές αλλαγές, όταν γίνει το καταστατικό συνέδριο το οποίο θα είναι συνέδριο επανίδρυσης» ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Δεν είναι ζήτημα προσωπικό αυτό που θα σας πω. Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να πείτε ότι με εμπιστεύεστε, τότε πείτε ποιον θέλετε. Αν όντως δεν με εμπιστεύεστε, ζήτω αναβάπτιση της βούλησης και εντολής των μελών. Σέβομαι τα όργανα, είμαι συλλογικός και τα σέβομαι παρότι δεν υπάρχει συλλογική διαδικασία που να μην υπήρξαν διαρροές. Πώς μπορεί να λειτουργεί ένα όργανο, αν δεν σέβεστε και οι ίδιοι την διαδικασία. Αν κάποιος με αμφισβητεί να το κάνει εδώ τώρα, εδώ που είμαστε. Εγώ δεν θα γίνω Ιφιγένεια.»

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας -εκτός από τρία στελέχη- απάντησαν αρνητικά στον Στέφανο Κασσελάκη απορρίπτοντας την «λευκή επιταγή» που φέρεται να ζήτησε, ενώ από αρκετούς εκτιμήθηκε και ως τελεσίγραφο.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας φέρεται να του απάντησε σε υψηλούς τόνους πως «δεν συναινώ στην de facto διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν το επιθυμεί ο Πρόεδρος έχει κάθε δικαίωμα να ανοίξει καταστατικά την διαδικασία προεδρικής εκλογής».

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος σχολίασε μέσα στο όργανο πως «όλοι κρινόμαστε στις ευρωεκλογές. Οι πρόεδροι πιστώνονται πρώτοι τα καλά αποτελέσματα και χρεώνονται πρώτοι τα αρνητικά. Οι εκλογές από τη βάση δεν είναι καλλιστεία».

Στην ίδια γραμμή φέρεται να κινήθηκαν η Ολγα Γεροβασίλη, ο Γιάννης Ραγκούσης, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Ζωή Καρκούλια, ο Γιώργος Τσίπρας, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Κώστας Ζαχαριάδης κ.ά. Σε αυτό το κλίμα ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, και η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη.

Αυτές οι παρεμβάσεις και το κλίμα που είχε δημιουργηθεί οδήγησε τον Στέφανο Κασσελάκη στην δευτερολογία του να αλλάξει ρότα.

Στο τέλος της συνεδρίασης «πήρε πίσω» την προχθεσινή του «επιθετική» επιστολή προς τα μέλη του οργάνου.

«Αφού δεν με αμφισβητείται κιόλας δεν θα πάω σε εκλογές από τη βάση. Αποσύρω την επιστολή», φέρεται να είπε.

Από την Κουμουνδούρου βγήκε η εξής ανακοίνωση με τις δυο πλευρές να φεύγουν ευχαριστημένες από την Κουμουνδούρου:

«Στην Π.Γ που συνεδρίασε σήμερα, μετά από μια εκτεταμένη, παραγωγική και ειλικρινή συζήτηση και με πλήρη επίγνωση της συγκυρίας για τα μείζονα που απασχολούν και ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία:

α) εκφράστηκε η αμοιβαία εμπιστοσύνη και στήριξη μεταξύ του Προέδρου και των μελών της Πολιτικής Γραμματείας,

β) επαναβεβαιώθηκε η λειτουργία της Π.Γ ως πολιτικό κέντρο.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 22/2 μέχρι και τις 25/2, βάσει των θέσεων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου. Συνέδριο επανεκκίνησης και ανασυγκρότησης που θα σημάνει την «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ».

Μετά τη σκόνη που είχε σηκωθεί από το ερωτηματολόγιο, τις αντιπαραθέσεις και την πολεμική που είχε αναπτυχθεί μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και της Πολιτικής Γραμματείας ο χθεσινός συμβιβασμός θεωρήθηκε από πολλούς απαραίτητος προκειμένου το συνέδριο να πραγματοποιηθεί στο καλύτερο δυνατό κλίμα.

Οι εργασίες του θα ξεκινήσουν με την τοποθέτηση του προέδρου την Πέμπτη το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

