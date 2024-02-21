Το αποτέλεσμα της χθεσινής ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ αποτιμούν κύκλοι του κόμματος, «για την αποκατάσταση της αλήθειας» και αναφέρουν πως:

Το διακύβευμα της χθεσινής ΠΓ ήταν: «Επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης προς τον Πρόεδρο των μελών της ΠΓ ή αλλιώς προσφυγή στα μέλη». Η ΠΓ επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη και την στήριξη στο πρόσωπο του Προέδρου και προχωρούμε ενωμένοι στο Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί στη βάση των θέσεων όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά τον προσυνεδριακό διάλογο. Μόνο ένα μέλος της ΠΓ ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία το θέμα της ανάκλησης της επιστολής του προέδρου και απορρίφθηκε από όλους στην ΠΓ. Το ερωτηματολόγιο παραμένει αναρτημένο στον ISYRIZA

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.