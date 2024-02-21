Το αποτέλεσμα της χθεσινής ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ αποτιμούν κύκλοι του κόμματος, «για την αποκατάσταση της αλήθειας» και αναφέρουν πως:
- Το διακύβευμα της χθεσινής ΠΓ ήταν: «Επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης προς τον Πρόεδρο των μελών της ΠΓ ή αλλιώς προσφυγή στα μέλη». Η ΠΓ επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη και την στήριξη στο πρόσωπο του Προέδρου και προχωρούμε ενωμένοι στο Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί στη βάση των θέσεων όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά τον προσυνεδριακό διάλογο.
- Μόνο ένα μέλος της ΠΓ ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία το θέμα της ανάκλησης της επιστολής του προέδρου και απορρίφθηκε από όλους στην ΠΓ.
- Το ερωτηματολόγιο παραμένει αναρτημένο στον ISYRIZA
Πηγή: skai.gr
