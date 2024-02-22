Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συμφωνία με την Ινδία για την εισαγωγή εργατικού δυναμικού.

Όπως αποκάλυψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και τον Απρίλιο να έρθει στη Βουλή.

Πρόκειται για το δεύτερο βήμα, μετά τις άδειες παραμονής για εργασία, προκειμένου να καλυφθούν τα μεγάλα κενά στην αγορά εργασίας που καταγράφονται ιδιαίτερα στην ύπαιθρο και τον τουρισμό.

Στο προχωρημένο στάδιο βρίσκονται ακόμη συμφωνίες με Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Φιλιππίνες και Βιετνάμ.



