Κριτική στην υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή την επιστολή της προς τους Έλληνες Αποδήμους αναφορικά με την επιστολική ψήφο, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι η επιστολή της υπουργού Εσωτερικών «αποτελεί μνημείο πολιτικής εργαλειοποίησης των Ελλήνων του εξωτερικού» και εξηγεί: «Ειδικότερα η επιστολή αναφέρει ότι 'πενήντα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά σε ένα μέτρο το οποίο διευρύνει και βαθαίνει τη Δημοκρατία μας'. Η εν λόγω αναφορά ξεπερνά τα όρια του πολιτικού θράσους, όπως αποδεικνύεται από το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα».

Ακολούθως αναφέρεται στην θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διευκρινίζοντας ότι «από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ της ψήφου των Αποδήμων Ελλήνων με την θέσπιση περιφερειών εξωτερικού για την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση της Ομογένειάς μας, καθώς και την κατοχύρωση της επιστολικής ψήφου για όλους τους Έλληνες πολίτες, εντός και εκτός Ελλάδος».

Κλείνοντας, καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει την εθνικά επιζήμια απόπειρα καπηλείας της Ομογένειας. Εάν όντως η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αποδήμων Ελλήνων, ας προβεί σε απλοποίηση των διαδικασιών και ενίσχυση των προξενικών μας Αρχών, αντί να προσπαθεί να μετατρέψει την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού σε ζήτημα κομματικής εκμετάλλευσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

