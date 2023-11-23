«Η σημερινή αποχώρηση συντρόφων και συντροφισσών (μέχρι σήμερα) είναι μία ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη και για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και για τα συμφέροντα της κοινωνίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

«Αδυνατίζει την αξιωματική αντιπολίτευση την ώρα που ο Μητσοτάκης υλοποιεί ένα ευρύτατο σχέδιο κατεδάφισης δικαιωμάτων και ασφάλειας της κοινωνίας, από το φορολογικό των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι τον προϋπολογισμό, από τα θέματα των φυσικών καταστροφών μέχρι την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Αδυνατίζει την Αριστερά απέναντι σε μία κυβέρνηση οδοστρωτήρα. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης συντρίβει τις προοπτικές και τις προσδοκίες της κοινωνίας για ένα καλύτερο αύριο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασχολείται με τα εσωκομματικά του προβλήματα. Θεωρώ ότι η επιλογή τους να αποχωρήσουν είναι λανθασμένη. Το ίδιο είχα πει και για την αποχώρηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου και της Πέτης Πέρκα», τόνισε, εξηγώντας πως «η διαφωνία εκ μέρους των αποχωρούντων αυτή τη στιγμή εστιάζεται εκ των πραγμάτων στο πρόσωπο του Στέφανου Κασσελάκη».

«Δεν δίνουν όμως, με την αποχώρησή τους, το δικαίωμα σε όλους μας να συζητήσουμε τις όποιες διαφωνίες θα μπορούσαν να καταθέσουν και οι ίδιοι στο Συνέδριο και να ψηφίσουμε για πολιτικές θέσεις. Εδώ και μήνες τονίζω ότι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ήταν μόνο θέμα ηγεσίας. Αν ήταν έτσι θα είχε λυθεί με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας το πρόβλημα, αλλά τα χαρακτηριστικά τού κόμματος, το έλλειμμα αξιοπιστίας και η απομάκρυνσή του από την κοινωνία», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ «απέναντι στη συντριβή των επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματικών μέσω του φορολογικού, μετά την εξαπάτησή τους μάλιστα προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία»: «Πρέπει λοιπόν να βάλουμε όλοι και όλες τα δυνατά μας για να καλύψουμε το κενό και να προχωρήσουμε στη συνέχεια φυσικά στο Συνέδριο».

«Θέλω να μην υπάρξουν άλλες αποχωρήσεις, όπως δεν ήθελα να πραγματοποιηθούν και αυτές. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και για αυτό είμαι αριστερός», απάντησε σε ερώτημα για την πιθανότητα νέων αποχωρήσεων.

Για την ενότητα, ο Σ. Φάμελλος υπογράμμισε πως «είναι προφανές ότι όταν ζητάς ενότητα, συντροφικότητα, ήθος και απαλλαγή από την τοξικότητα πρέπει να ξεκινάς από "τα πάνω" και παίρνω εγώ πρώτος την ευθύνη ως πρόεδρος της ΚΟ και κρίνομαι αν το εκπέμπω αυτό».

Στη συνέχεια, εξέφρασε, τη διαφωνία του με τα περί «προεδρικών», λέγοντας: «Μου έχει κάνει ιδιαίτερα άσχημη εντύπωση ότι μετά την εκλογή τού Στέφανου Κασσελάκη κάποιοι άρχισαν να μιλούν για πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Χωρίς να έχει γίνει το Συνέδριο, χωρίς να έχει συσταθεί ούτε η Επιτροπή Θέσεων. Να ξεκαθαρίσω, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει μειοψηφία και πλειοψηφία σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφού το πολιτικό σχέδιο είναι προς διαμόρφωση».

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν τίθεται κάποιο ζήτημα αντιδημοκρατικότητας καθώς έχουν συγκληθεί και λειτουργούν όλο το προηγούμενο διάστημα από την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη όλα τα κομματικά όργανα, πολλαπλώς, όπως και η Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ τάχθηκε και πάλι υπέρ της παράδοσης των εδρών όσων έχουν αποχωρήσει.

Στα περί νοικοκυραίων και νοικοκυροσύνης και εάν ταιριάζουν στην Αριστερά ο Σ. Φάμελλος απάντησε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να είναι ένα αριστερό, ευρωπαϊκό, οικολογικό κόμμα που πρέπει να ξαναβρεί τον μεταρρυθμιστικό του ρόλο που έχει χάσει από το 2019, τη σύνδεσή του με την επιστήμη και τη διανόηση αλλά και με την κοινωνία, την αγορά και τη νεολαία. Αυτά είναι ελλείμματα όχι σε κάποιο νέο ή σε ένα άλλο διαφορετικό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά σε αυτόν που θέλαμε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτό μπορεί να φαίνεται ίσως συντηρητικό σε κάποιους και όχι ιδιαίτερα επικοινωνιακό αλλά, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο ωφέλιμο για τον κόσμο, τους πολίτες. Πράγματι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την οικογένειά τους, για την προκοπή τους, για τη δουλειά τους πρέπει να βρίσκουν την έκφρασή τους σε ένα αριστερό κόμμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο "μεσαίος χώρος" δεν πρέπει να "ακουμπήσει" στην Αριστερά. Αυτοί λέγονται νοικοκυραίοι. Εγώ θέλω να έχω μία "νοικοκυρεμένη" χώρα με δικαιοσύνη, κράτος δικαίου και με ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου».



Για το αν υπάρχει "πήχης" στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις ευρωεκλογές είπε: «Για ένα κόμμα που θέλει να εκπροσωπεί και να επιλύει τα προβλήματα της κοινωνίας ο πήχης είναι η κυβέρνηση. Ο στόχος είναι να δουλέψουμε ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε μία προοδευτική κυβερνητική διέξοδο για την ελληνική κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος και σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κάνουμε αλλαγές μέσα στο κόμμα, μία διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στο Συνέδριο. Δεν είμαι αιθεροβάμων, ξέρω ότι η δυναμική μας σήμερα δεν είναι για κυβέρνηση, αλλά οφείλω να θέτω τον στόχο για να το κατανοεί και η κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

