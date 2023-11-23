Για υπονόμευση έκανε λόγο, μιλώντας από το περιστύλιο της Βουλής ο Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας την αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Όπως λέει και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δύσκολο να πεις μια γνώμη για μία διάσπαση που γίνεται, επειδή οι ηττημένοι της δημοκρατικότατης εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας νέου προέδρου, από την επόμενη ημέρα άρχισαν να υπονομεύουν και οδήγησαν με συνειδητό και σχεδιασμένο τρόπο στην αποχώρησή τους, τώρα», είπε ο Παύλος Πολάκης, πριν ακόμα κάνει επίσημη τοποθέτηση ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

«Ουσιαστικά βάζουν και αυτοί το λιθαράκι τους στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, ως κόμμα μίας χρήσης που θα περάσει όπως και τα προηγούμενα στη λήθη της ιστορίας», ανέφερε.

Ο βουλευτής Χανίων του κόμματος συνέχισε αναφέροντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αντιπροσωπεύει και εκφράζει κοινωνικές ανάγκες και κοινωνικά στρώματα. Με το πολιτικό σχέδιο που πολύ σύντομα θα επαναδιατυπώσουμε, με την ιστορική παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών και των στελεχών να στηρίζουν το αποτέλεσμα της εκλογής, θα διαμορφώσουμε τους όρους για σκληρή αντιπολίτευση στην νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη και ανατροπή του και αντικατάστασή του από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.