ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία - Αναμένεται παρέμβαση Κασσελάκη

Στη σκιά των αποχωρήσεων της ομάδας Αχτσιόγλου τις μαζικές παραιτήσεις στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και της Ομπρέλας που προηγήθηκε συνεδριάζει αυτήν την ώρα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.
Από την Πολιτική Γραμματεία έχουν αποχωρήσει 9 μέλη της «Ομπρέλας» και 8 μέλη της ομάδας «6+6» από τα 41 μέλη που αριθμεί συνολικά.
Από την σημερινή συνεδρίαση απουσιάζει ο Γιάννης Ραγκούσης ο οποίος όμως ενημέρωσε ότι είναι εκτός Αθηνών διαφορετικά όπως είπε θα συμμετείχε.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποχώρηση των βουλευτών της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έκανε λόγο για «την πρώτη διάσπαση στην ιστορία της Αριστεράς εκτός πολιτικών οργάνων, εκτός κομματικών διαδικασιών» ενώ τόνιζε ότι η αποχώρηση των εννέα γίνεται «χωρίς πολιτικό επίδικο και χωρίς ουσιαστική διαφωνία».
