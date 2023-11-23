ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία - Αναμένεται παρέμβαση Κασσελάκη

Στη σκιά των αποχωρήσεων της ομάδας Αχτσιόγλου τις μαζικές παραιτήσεις στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και της Ομπρέλας που προηγήθηκε συνεδριάζει αυτήν την ώρα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την Πολιτική Γραμματεία έχουν αποχωρήσει 9 μέλη της «Ομπρέλας» και 8 μέλη της ομάδας «6+6» από τα 41 μέλη που αριθμεί συνολικά.

Από την σημερινή συνεδρίαση απουσιάζει ο Γιάννης Ραγκούσης ο οποίος όμως ενημέρωσε ότι είναι εκτός Αθηνών διαφορετικά όπως είπε θα συμμετείχε.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποχώρηση των βουλευτών της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έκανε λόγο για «την πρώτη διάσπαση στην ιστορία της Αριστεράς εκτός πολιτικών οργάνων, εκτός κομματικών διαδικασιών» ενώ τόνιζε ότι η αποχώρηση των εννέα γίνεται «χωρίς πολιτικό επίδικο και χωρίς ουσιαστική διαφωνία».

Πηγή: skai.gr

