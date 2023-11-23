Δυσοίωνο προδιαγράφεται το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τα ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι με τη Σία Κοσιώνη: Ηδη, ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην τρίτη θέση, πίσω από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ενώ ταυτόχρονα οι πολίτες σε ποσοστό που φτάνει το 62% πιστεύουν ότι τα πράγματα για το κόμμα μετά τις πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών (και χωρίς να υπολογίζονται αυτές που έγιναν σήμερα) θα πάνε λίγο ή πολύ χειρότερα. Παράλληλα, στο σύνολο των ερωτηθέντων οι 6 στους 10 κρίνουν αρνητικά τις πρόσφατες εσωκομματικές πρωτοβουλίες του Στέφανου Κασσελάκη. Αρνητικά, όμως, κρίνει και το 34% εκείνων που δηλώνουν ότι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούνιο τις πρωτοβουλίες του προέδρου του κόμματος, ενώ το 80% εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν εκ νέου ΣΥΡΙΖΑ τις κρίνει θετικά.

Η δημοσκόπηση, πάντως, αναδεικνύει και τη μάχη για τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να περνά στη δεύτερη θέση, παίρνοντας μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ και ποσοστό 13% (με όλες τις απαντήσεις, χωρίς κατανομή των αναποφάσιστων).

Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκαν και οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης στις μεταρρυθμιστικές κινήσεις της κυβέρνησης και ειδικότερα στο νομοσχέδιο για τον νέο τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων με σχεδόν 6 στους 10 πολίτες να κρίνουν ότι οι προτάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι αναγκαίες κάποιες διορθώσεις.

Στην πρόθεση ψήφου η πολιτική παντοδυναμία της ΝΔ επιβεβαιώνεται και σ' αυτή τη δημοσκόπηση της Pulse με το κυβερνών κόμμα να λαμβάνει ποσοστό 33%, έναντι 13% του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση και 12,5% του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ λαμβάνει 9%. Στη δημοσκόπηση του Οκτωβρίου της Pulse η ΝΔ ελάμβανε 33,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στο 15% και ήταν δεύτερος, ενώ το ΠΑΣΟΚ ελάμβανε 12% και το ΚΚΕ 8,5%

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων η ΝΔ λαμβάνει 38%, το ΠΑΣΟΚ 15%, ο ΣΥΡΙΖΑ 14,5%, ενώ διψήφιο είναι και το ποσοστό του ΚΚΕ, στο 10,5%.

Ενδιαφέρον όμως, παρουσιάζει και η μάχη ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση από τις εκλογές του 2019, τις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις Μαϊου και Ιουνίου, έως την έρευνα που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Σκάι, αφού το 2019 η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα ήταν 23,4%, μειώθηκε σε 8,6 μονάδες τον Μάιο για να φτάσει τις 6% τον Ιουνίου και πλέον, δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ κατά μισή μονάδα.

Οι μεταρρυθμίσεις

Σε ό,τι αφορά την πρόταση της κυβέρνησης για τον νέο τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, το 19% απαντά ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση και όπως πρέπει, το 40% εκτιμά ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται κάποιες διορθώσεις. Το 30% απαντά ότι το σχέδιο είναι σε λανθασμένη κατεύθυνση, ενώ το 11% απαντά ότι δεν έχει άποψη για το ζήτημα.

Στο ίδιο ερώτημα πάντως, σχεδόν 1 στους 2 ελεύθερους επαγελματίες απαντά ότι οι ρυθμίσεις είναι στη λάθος κατεύθυνση, μόλις το 10% πιστεύει ότι είναι όπως πρέπει, ενώ το 36% εκτιμά ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι μεν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται διορθώσεις.

Αντίστοιχα, οι δύο στους τρεις πολίτες (66%) πιστεύουν ότι η πρόταση ψηφιοποίησης της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και όπως πρέπει (24%) ή προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται κάποιες διορθώσεις (42%).

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη τη δημοσκόπηση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.