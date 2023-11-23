Σκυλακάκης: Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε βιομηχανία Αιολικών Πάρκων

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, σήμερα, σε ημερίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) για την εφοδιαστική αλυσίδα στα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα.

Ο υπουργός σημείωσε πως οι διαδοχικοί διαγωνισμοί για τα ΥΑΠ θα διεξάγονται σε σαφώς προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα, για να έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας να επενδύσουν.

Σ' αυτή την κατεύθυνση, το Δημόσιο θα αναλάβει πρόσθετες ενέργειες μελετών, συλλογής δεδομένων και αδειοδότησης, με στόχο να τα διαθέσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους παραγωγούς και να τους προσφέρει, τελικά, πλήρως αναπτυγμένα έργα, τα οποία θα έχουν ολοκληρώσει το σύνολο ει δυνατόν της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι που θα κληθούν να διαγωνιστούν για τα έργα, θα έχουν απαλλαγεί από το ρίσκο ανάπτυξης, προς όφελος, προπάντων, του καταναλωτή.

Ακόμη, ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε την ανάγκη η ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ΥΑΠ, να συνοδευτεί από την ανάπτυξη εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας για την κατασκευή και την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Εξέλιξη, με την οποία θα μεγιστοποιηθεί το προσδοκώμενο όφελος για την εθνική οικονομία, την κοινωνία και τις ίδιες τις επενδύσεις.

«Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωταγωνίστρια για πολλές δεκαετίες σε έναν τομέα πάρα πολύ μεγάλο, με δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, με τεράστιες ενεργειακές επενδύσεις, με δραματική μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές ενέργειας. Και όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η ΝΑ Ευρώπη να έχει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σημειώνεται πως ο κ. Σκυλακάκης μίλησε ενώπιον πλήθους επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στα ΥΑΠ.

Εκτός από τις αιολικές επιχειρήσεις, στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη από ναυπηγεία, λιμάνια, βιομηχανίες μεταλλουργίας, καλωδίων, τσιμέντων, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τεχνολογικές επιχειρήσεις, κά.

