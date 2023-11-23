Τα θερμά του ευχαριστήρια για την επίσκεψη του Υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου στις φυλακές Δυρραχίου όπου παραμένει προφυλακισμένος, εξέφρασε ο Φρέντης Μπελέρης.

«Η συνεχής συμπαράσταση και έμπρακτη παρουσία του ελληνικού κράτους στην πρωτοφανή και κατάφωρα άδικη προφυλακισή μου και στην στέρηση του δικαιώματος μου να ορκιστώ δήμαρχος, μου δίνουν δύναμη και αισιοδοξία για τη δίκαιη επίλυση της υπόθεσής μου» τονίζει ο δήμαρχος Χιμάρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μπελέρη

«Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Επικράτειας, κύριο Σταύρο Παπασταύρου, για την πρόσφατη επίσκεψη του στις φυλακές Δυρραχίου όπου βρίσκομαι προφυλακισμένος.

Η συνεχής συμπαράσταση και έμπρακτη παρουσία του ελληνικού κράτους στην πρωτοφανή και κατάφωρα άδικη προφυλακισή μου και στην στέρηση του δικαιώματος μου να ορκιστώ δήμαρχος, μου δίνουν δύναμη και αισιοδοξία για τη δίκαιη επίλυση της υπόθεσής μου, για την οποία ευελπιστώ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΡΕΝΤΗΣ ΜΠΕΛΕΡΗΣ

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΜΑΡΑΣ»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.