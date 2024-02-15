Εξεταστική για τα Τέμπη: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Κώστας Αγοραστός

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την πρόθεση του να καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης εξέφρασε σήμερα ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, κληθείς να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Ασκώ, κατ' άρθρο 104 του ΚΠΔ το δικαίωμα σιωπής, επιφυλασσόμενος να παράσχω εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών», τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο πρώην περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας πως σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της παραβίασης καθήκοντος από την εισαγγελία πρωτοδικών της Λάρισας.

Όπως είπε στην εισήγηση του, με δεδομένο την ιδιότητα του κατηγορουμένου «δεν είναι δυνατόν να καταθέσω ως μάρτυρας», ενώ παράλληλα αρνήθηκε κάθε κατηγορία ως αβάσιμη και όπως είπε είναι απόρροια παραπλάνησης πολιτικών αντιπαραθέσεων και επιδιώξεων. «Αρνούμαι κάθε εις βάρος μου κατηγορία ως αβάσιμη και αδίκως έχει διατυπωθεί στο δημόσιο λόγο, η οποία αποτελεί απόρροια παραπλάνησης πολιτικών αντιπαραθέσεων και επιδιώξεων», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αγοραστός εξέφρασε κατά την έναρξη της εισήγησής του την «βαθύτατη θλίψη και συντριβή» του για το δυστύχημα, κατανοώντας τον πόνο των συγγενών. Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο Ιάσων Φωτήλας, δήλωσε ότι ο μάρτυρας ήταν ξεκάθαρος και μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ενώ από την αξιωματική αντιπολίτευση, ο Βασίλης Κόκκαλής, τόνισε πως ο μάρτυρας έχει το δικαίωμα που επέλεξε καθώς υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως είναι κρίμα που επιλέγει το δικαίωμα αυτό και έκρινε πως έπρεπε να κληθεί νωρίτερα ο συγκεκριμένος μάρτυρας, πριν από την ποινική δίωξη που ασκήθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.