Στην κατάσταση που επικρατεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ.

«Επικρατεί μία δύσκολη κατάσταση στην Επιτροπή γιατί πολύ απλά κάποιοι θέλουν να στήνουν σόου καθημερινά. Αυτή είναι η δουλειά τους, αυτή την εντολή έχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Κάποιοι κάνουν εμπόριο πόνου»

«Δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι οι οποίοι επιτίθενται σε μάρτυρες στο επόμενο 10λεπτο κάθονται και γελάνε και παίρνουν τηλέφωνα μέσα από την Επιτροπή σαν να μην τρέχει τίποτα. Υπήρξε άνθρωπος -ένας εκ των εισηγητών των κομμάτων της αντιπολίτευσης- ο οποίος έκανε μία εξέταση λες και ήταν εισαγγελέας της 7ετίας -δεν αναφέρομαι στον κ. Κόκκαλη-, διακόψαμε, του είπα ότι ''η εικόνα αυτή δεν είναι καλή'' και μου έδειξε το κινητό του λέγοντας μου: ''Εγώ όταν σηκώνω τους τόνους έχω 100.000 θεάσεις στο Youtube...''», είναι δυνατόν κάποιοι να κάνουν εμπόριο πόνου; Νομίζουν ότι έχουν το προνόμιο της ευαισθησίας, νομίζουν ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε, είναι ντροπιαστικό και είναι οργανωμένο», δήλωσε.

«Στήνουν συγκεκριμένοι σόου για επικοινωνιακούς λόγους, όποιος παρακολουθεί την επιτροπή καταλαβαίνει σε ποιους αναφέρομαι. Είναι δυνατόν εγώ ως πρόεδρος μίας τόσο σημαντικής επιτροπής για την κοινή γνώμη να αφήσω φωνες, φασαρίες στα έδρανα;», δειρωτήθηκε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Υπάρχει ένας προγραμματισμός περίπου 35 ατόμων μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, η Αντιπολίτευση μας είπε ότι δεν φέρνουμε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, έχουν έρθει όμως», σχολίασε

«Κάποιοι μέσα στην επιτροπή αισθάνονται ως εργολάβοι του πόνου των 57 οικογενειών»

«Υπάρχει σε εξέλιξη στο dark web από συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις πρόγραμμα δολοφονίας χαρακτήρων. Εγώ προσωπικά δέχτηκα απειλές για την οικογένειά μου, αυτό το τροφοδοτούν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις με ψεύδη. Έλεγαν ότι εγώ διασκεδάζω στην εξεταστική επιτροπή, αλλοιώνοντας ένα σχόλιό μου. Ως πρόεδρος θα διακόπτω και δε θα αφήνω να υπάρχουν τέτοιου είδους πράξεις μέσα στην επιτροπή», υπογράμμισε.

«Είναι ντροπή η Πλεύση Ελευθερίας να μην καταδικάζει τις απειλές που δέχτηκα»

«Είναι δυνατόν κοινοβουλευτικό κόμμα να μην καταδικάζει τις απειλές κατά της οικογένειάς μου; Για την Πλεύση Ελευθερίας μιλάω. Είναι ντροπή», δήλωσε ο κ. Μαρκόπουλος.

