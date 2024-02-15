Αχτσιόγλου στον ΣΚΑΪ: Ο Κασσελάκης δημιούργησε έναν επικοινωνιακό θόρυβο στην εκδήλωση

Για τα συμπεράσματα της εκδήλωσης της ΕφΣΥΝ για την Κεντροαριστερά με τίτλο «Απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος;», αλλά και για την αιφνιδιαστική παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη μίλησε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, στην εκπομπή «Αταίριστοι» στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προσωπική της αποτίμηση της εκδήλωσης η κα. Αχτσιόγλου είπε ότι «πολύ επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση με μεγάλη προσέλευση κόσμου και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία μεγάλη αγωνία ανάμεσα στους πολίτες για να μπορέσει να υπάρξει μία έκφραση ή ενός μετώπου πολιτικής δύναμης που θα βάλει έναν ανάχωμα απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει η ΝΔ. Βασικά υπάρχει μία παραδοχή ενός κενού εκπροσώπησης όλων εκείνων των κοινωνικών δυνάμεων που σήμερα καταπιέζονται από τις πολιτικές της δεξιάς».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ερωτηθείσα για το εάν απαντήθηκε το ερώτημα της εκδήλωσης και η αναφορά στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κα Αχτσιόγλου ανέφερε ότι «από την αρχή το ερώτημα είπα ότι θα έπρεπε να διαβαστεί «ποια πολιτική δύναμη και με ποια στρατηγική» καθώς δεν είναι το πρόσωπο το θέμα όπως δεν είναι και από την άλλη πλευρά, είναι το ζήτημα των πολιτικών και των στρατηγικών που εφαρμόζονται.»

«Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ασφυκτιά και έχει την ανάγκη να εκφραστεί με έναν πιο κυρίαρχο τρόπο. Αυτή τη στιγμή είναι διασπασμένες οι δυνάμεις του μπλοκ από εδώ και αποδυναμωμένες» πρόσθεσε η ίδια.

Αναφορικά με το πολιτικό διακύβευμα της εκδήλωσης και τα μηνύματα που εξέπεμψε, η κα Αχτσιόγλου τόνισε ότι «ο κόσμος στην εκδήλωση εξέφρασε αυτή την ανάγκη να υπάρξει ένας δίαυλος επικοινωνίας και να αρχίσει να οργανώνεται αρχικά ένα κοινωνικό μέτωπο».

Ερωτηθείσα για το πρόσωπο που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει το εγχείρημα, η κα Αχτσιόγλου επισήμανε ότι «αν εγκλωβιστούμε στο ερώτημα για το πρόσωπο, το χάνουμε το παιχνίδι. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα η ιδέα ότι εκεί έξω υπάρχει μία έτοιμη και συγκροτημένη προοδευτική παράταξη που περιμένει έναν λαμπρό ηγέτη να την εκφράσει. Στο παρελθόν αυτή η ιδέα είχε αποτύχει».

«Αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις να ενωθούν και να εκφραστούν με έναν πολιτικό τρόπο. Αν δεν υπάρξουν προγραμματικές συμφωνίες και κοινωνική απεύθυνση τότε δεν αφορά κανέναν το εγχείρημα» ανέφερε.

Για την παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη στην εκδήλωση η βουλευτής της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι «η εκδήλωση καταπολεμήθηκε έντονα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσαν να την ανατρέψουν και όταν πια έγινε επιχείρησε ο κ. Κασσελάκης να δημιουργήσει έναν επικοινωνιακό θόρυβο, να κάνει ένα επικοινωνιακό τρικ για να αλλάξει το κέντρο βάρους. Δεν επηρέασε η παρουσία του ούτε την ουσία της συζήτησης ούτε την επιτυχία της. Η παρουσία του ως προς την ουσία της συζήτησης ήταν ίδια με την απουσία του».

Για το πως αξιολογεί η ίδια την παρουσία του κ. Κασσελάκη είπε ότι «μου φάνηκε άλλη μία απόπειρα ενός επικοινωνιακού θορύβου και απλά επιβεβαίωσε ότι προτεραιότητά του είναι η επικοινωνιακή φασαρία και όχι την ουσία της πολιτικής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.