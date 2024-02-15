Ένα super app που θα ενσωματώνει όλες τις εφαρμογές στο wallet, το ψηφιακό πορτοφόλι στο κινητό μας, σχεδιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβερνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά Fm.

Ειδικότερα, όπως τόνισε, «το καινούργιο που ψάχνουμε είναι η δημιουργία ενός super app. Σήμερα το ελληνικό Δημόσιο έχει τρεις εφαρμογές, το gov.gr, το myHealth, το wallet. Από το να έχουμε τρεις διαφορετικές, πάμε να φτιάξουμε μια μεγάλη εφαρμογή, στην ουσία η βάση θα είναι το wallet διότι το θέλουμε να είναι το κεντρικό σημείο, και θα γίνει μέσα στη χρονιά. Δεν θα χρειάζεται να ανοίγουμε διαφορετικές εφαρμογές, όλα θα βρίσκονται εκεί».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου, 1,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν «κατεβάσει» το wallet, ενώ περίπου 4,5 εκατομμύρια εγγράφηκαν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Όσον αφορά στο θέμα εισόδου των τουριστών στα γήπεδα, ο υπουργός επεσήμανε ότι μπορεί να γίνει μέσα από το wallet το οποίο μπορούν να «κατεβάσουν» ως επισκέπτες, θα σκανάρουν το διαβατήριό τους, το κινητό «διαβάζει» το τσιπάκι του διαβατηρίου και αντλεί τα στοιχεία και άρα γίνεται ταυτοποίηση. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε ο υπουργός, σε μερικές μέρες στο wallet μπαίνει η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα αιμοδοσίας ενώ έπειτα και η κάρτα ταυτοποίησης του κατοικίδιου, ο φάκελός του.

Τόνισε ότι ο τρόπος εξέτασης για δίπλωμα οδήγησης θα αλλάξει τον Σεπτέμβριο, ενώ για την επιστολική ψήφο είπε ότι πρόκειται για καινοτομία: «Είναι ένα δυνατό crash test να ξεπεράσουμε ότι οι εκλογές είναι μόνο παραβάν. Εφόσον το εγχείρημα της επιστολικής ψήφου πετύχει, που θα πετύχει, θεωρώ ότι την επόμενη μέρα θα ανοίξει η κουβέντα για το πώς μπορούμε να ψηφίσουμε απομακρυσμένα σε ευρωεκλογές ή δημοτικές εκλογές».

Τέλος, για τον ψηφιακό βοηθό ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι έχει δεχθεί μέχρι σήμερα 397.372 χιλιάδες ερωτήσεις, περίπου 5 χιλιάδες ερωτήσεις την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

