Με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της τραγωδίας στα Τέμπη, Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης και Απόστολος Πάνας ζητούν να διεξαχθεί στις 28 Φεβρουαρίου, οπότε και συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τραγωδία στα Τέμπη, ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής αφιερωμένη στο πολύνεκρο δυστύχημα, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, να εκφωνηθούν από το Προεδρείο τα ονόματα των αδικοχαμένων συμπολιτών μας, καθώς επίσης και να υπάρξει φωταγώγηση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων με συγκεκριμένη αναφορά στο τραγικό δυστύχημα.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το δυστύχημα στα Τέμπη στο οποίο έχασαν άδικα τη ζωή τους 57 συνάνθρωποι μας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας μας.

Γνωρίζοντας ότι στο παρελθόν έχετε έμπρακτα δείξει την ευαισθησία σας σε περιπτώσεις γεγονότων που αποτέλεσαν αφορμή για τον άδικο χαμό αθώων ανθρώπων, θα θέλαμε να σας καλέσουμε, όχι μόνο υπό την ιδιότητα μας ως βουλευτές, αλλά ως πολίτες που παραμένουμε βαθύτατα συγκλονισμένοι από το τραγικό αυτό γεγονός, να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε την ημέρα, που συμπληρώνεται ένα έτος από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αφενός να υπάρξει ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής αφιερωμένη στο τραγικό δυστύχημα και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, να εκφωνηθούν από το Προεδρείο τα ονόματα των αδικοχαμένων συμπολιτών μας, καθώς επίσης να υπάρξει φωταγώγηση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων με συγκεκριμένη αναφορά στο τραγικό δυστύχημα.

Μια τέτοια κίνηση υψηλού συμβολισμού αποτελεί ένδειξη του ελάχιστου οφειλόμενου σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων. Αποτελεί επίσης ελάχιστη συμβολή στην υποχρέωση μας, κανείς να μην ξεχάσει ποτέ τι συνέβη στα Τέμπη στις 28/2/2023.

Με τιμή,

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών, που σχετίζονται με αυτό.

