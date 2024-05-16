Survivor 2024: Έχασαν το απόλυτο οι Μπλε - Σπουδαία προσπάθεια Ντάνιελ & Σταμάτη - Η τετράδα των Μονομάχων

Με τον καλύτερο τρόπο από πλευράς θεάματος έκλεισαν οι αγώνες ασυλίας της εβδομάδας. Παρά τις απουσίες ο αγώνας απέκτησε μια σπάνια ομορφιά με τους Μπλε να παλεύουν για το όσκαρ ανατροπής.

Οι Μπλε φάνηκε εξαρχής ότι θα έχουν δύσκολο έργο, καθώς ο Φάνης δεν θα αγωνιζόταν, ενώ επίσης δεν θα αγωνιζόταν και ο Χριστόφορος, ένας παίκτης όχι και τόσο φορμαρισμένος από τους Κόκκινους.

Με το ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι Κόκκινοι πήραν κεφάλι στο σκορ. Ο πρώτος πόντος για τους Μπλε ήρθε μετά από την εντυπωσιακή γκάφα του Γιώργου Παπαχαραλάμπους, που βρέθηκε στο νερό χωρίς προφανή λόγο.

Τα πράγματα κυλούσαν τέλεια για τους Κόκκινους με το σκορ να φτάνει στο 10 -5 και λίγο αργότερα στο 11 - 5, με τον Χίλμι να κάνει "τα δικά του" χάνοντας όμως τελικά από τον Σταμάτη.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Μπλε, κατάφεραν να πετύχουν 5 συνεχόμενες νίκες, και να φέρουν το παιχνίδι στον πόντο. Ο Ντάνιελ και ο Σταμάτης "ντύθηκαν Φάνης", ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Αλέινα. Η κατάσταση έγινε ξαφνικά δύσκολη για τους Κόκκινους.

Τελικά ο ένας πόντος που απέμενε για την νίκη ήρθε στους Κόκκινους δια χειρός Γιώργου Γκιουλέκα.

Μετά τον αγώνα, ο Ντάνιελ και ο Σταμάτης χειροκροτήθηκαν για την μεγάλη τους προσπάθεια και την άρνησή τους να τα παρατήσουν.

Και στο συμβούλιο, η προσπάθεια της ομάδα και ιδίως των δύο παικτών δεν έμεινε ασχολίαστη.

Μέσα σε κλίμα ομόνοιας και καλής συνεννόησης, οι Μπλε διάλεξαν και τον νέο υποψήφιο προς αποχώρηση. Και οι τρεις παίκτες αυτοπροτάθηκαν. Ωστόσο αυτός που τελικά έλαβε 2 ψήφους ήταν ο Ντάνιελ. Έτσι η τετράδα των υποψηφίων διαμορφώθηκε με Δώρα, Χριστόφορο, Γιώργο και Ντάνιελ.

Πηγή: skai.gr

