ΝΔ: Καταδικάζουμε τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και πολιτικών με καταδρομικές ενέργειες εναντίον τους

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και πολιτικών εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει, με τον πιο έντονο τρόπο, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και πολιτικών με καταδρομικές ενέργειες εναντίον τους, στα σπίτια και στα γραφεία τους. Απόπειρες εκφοβισμού και τρομοκράτησης δεν χωρούν σε δημοκρατικά πολιτεύματα.

Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη».

