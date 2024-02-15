Σήμερα το πρωί αναμένεται να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» προκειμένου να καταθέσει ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στον κ. Αγοραστό ασκήθηκε πρόσφατα ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για παράβαση καθήκοντος μετά από μήνυση που κατέθεσαν, τον Αύγουστο του 2023, συνολικά 19 γονείς και συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών και έχει να κάνει με το “μπάζωμα” του χώρου όπου συντελέστηκε η τραγωδία λίγες μέρες μετά το συμβάν.

Όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς, η παρέμβαση αυτή αλλοίωσε το χώρο του δυστυχήματος με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του εγκλήματος όπως για παράδειγμα τον εντοπισμό χημικών ουσιών που βρέθηκαν τελικά σε μικρές ωστόσο ποσότητες σε δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στο χώρο προς τα τέλη Μαρτίου.

Ο κ. Αγοραστός μόλις έγινε γνωστή η δίωξη δήλωσε πως είναι άδικη η παραπομπή του και πως δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την υπόθεση του δυστυχήματος τονίζοντας πως ο ρόλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν να παρέχει αποκλειστικά υποστηρικτική βοήθεια.

