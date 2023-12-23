Στις 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, αναμένεται στην ημερήσια διάταξη της αρμόδιας Επιτροπής της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Με τίτλο «Πρόταση για την καταλληλότητα της έγκρισης του πρωτοκόλλου σχετικά με τη συμμετοχή του Βασιλείου της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», το θέμα αναμένεται να συζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης την ερχόμενη Τρίτη 26 Δεκεμβρίου στις 15.00 μμ. δηλαδή την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων που για τον δυτικό κόσμο είναι η ημέρα ανταλλαγής δώρων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής θα συζητηθούν 10 νομοθετικές προτάσεις για έγκριση διεθνών συμφωνιών και το θέμα της Σουηδίας είναι το δέκατο, δηλαδή το τελευταίο.



Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία συζήτησης για το θέμα της Σουηδίας διήρκεσε ακριβώς έναν μήνα, καθώς ξεκίνησε στις 16 Νοεμβρίου.

«Χειρονομία καλής θέλησης»

Ήδη τις τελευταίες ημέρες η Άγκυρα στέλνει μηνύματα ότι το θέμα της Σουηδίας βαίνει προς το τέλος του. Προχθές Πέμπτη ο πρόεδρος της Επιτροπής Φουάτ Οκτάι δήλωσε ότι η επιτροπή μπορεί να συγκληθεί την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει το πρωτόκολλο και θα μπορούσε να το εγκρίνει πριν το στείλει στην Εθνοσυνέλευση ως «χειρονομία καλής θέλησης».

Διαδικαστικά, αφού το νομοσχέδιο εγκριθεί από την Επιτροπή, πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση και εφόσον εγκριθεί να υπογραφεί ως νόμος από τον πρόεδρο Ερντογάν.

Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον πριν από δυο ημέρες, έλαβε χώρα η συνάντηση Υψηλού Επιπέδου αντιπροσωπειών της Τουρκίας και των ΗΠΑ για θέματα Άμυνας.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας «στη συνάντηση που έλαβε χώρα σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, έγιναν διαπραγματεύσεις και ανταλλαγές απόψεων για τη διμερή αμυντική, στρατιωτική εκπαίδευση και συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας καθώς και για θέματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας»

