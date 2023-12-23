Σκυλακάκης: Από 1/1 τα τιμολόγια ρεύματος θα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τον Νοέμβριο

Διευκρινήσεις για τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος που τίθενται σε ισχύ από την Πρωτοχρονιά έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Σκυλακάκης είπε, «από την 1η Ιανουαρίου θα έχουν πολύ καλύτερα τιμολόγια από την 1η Νοεμβρίου παρά το γεγονός ότι σταματούν οι επιδοτήσεις».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι «η καλύτερη διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν συνεννοήσεις είναι να γνωρίζει ο κόσμος τις τιμές και για πρώτη φορά πρώτη του μήνα θα μάθει τις τιμές, δηλαδή μετά την Πρωτοχρονιά» ενώ πρόσθεσε αναφερόμενος στο πράσινο τιμολόγιο ότι «το μεγάλο πλεονέκτημα του ότι ξέρεις τις τιμές 1η του μήνα, 2 του μήνα». Επιπλέον πρόσθεσε ότι «είναι αυτό στο οποίο ξέρετε και μπορείτε να συγκρίνετε μετά. Με βάση το πράσινο μπορείτε να κινηθείτε είτε προς το μπλε είτε προς το κίτρινο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, αλλά θα κινηθείτε χωρίς να μπορεί κάποιος να σας παραπλανήσει».

«Πρώτη Ιανουαρίου είναι μια ευτυχής συγκυρία. Φαίνεται ότι πάνε καλά τα τιμολόγια. Η τιμή των ρύπων που είναι γύρω στα 76 – 75 ευρώ σήμερα – ήταν 25 πριν την κρίση – αυτή δεν θα αλλάξει συνεπώς έχουμε ένα μόνιμο χαρακτηριστικό αύξησης. Πότε θα περιορίζεται το κόστος της τιμής των ρύπων για μας; Όσο περισσότερες ΑΠΕ μπαίνουν» είπε ενώ κλείνοντας σημείωσε ότι «είναι η πρώτη φορά που δεν πρέπει να αγχώνεται (σ.σ. ο κόσμος) γιατί με το πράσινο θα έχει καλές τιμές. Θα δει και τον πάροχό του[…] Μπορεί να δείτε και πολύ ελκυστικές προσφορές στο μπλε» υπογράμμισε ακόμα.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο κοινωνικό τιμολόγιο πολυτέκνων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.