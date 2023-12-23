Νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία δεν θα επιτρέπονται εκπτώσεις οι οποίες προσφέρονται σε προϊόντα τα οποία πριν από την έκπτωση έχουν ανατιμηθεί, ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως είχε δηλώσει, πρόσφατα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας η νομοθετική πρωτοβουλία θα είναι έτοιμη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 ενώ όπως σημείωσε σε συνέντευξή του στο libre «η προβληματική και εν πολλοίς παραπλανητική προβολή και επικοινωνία των προσφορών είναι διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανέφερε «ο τρόπος που αποτυπώνονται οι εκπτώσεις και οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από το υπουργείο Ανάπτυξης. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε μια σοβαρή νομοθετική μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις προσφορές. Για παράδειγμα, δεν θα επιτρέπονται εκπτώσεις οι οποίες προσφέρονται σε προϊόντα τα οποία πριν από την έκπτωση έχουν ανατιμηθεί και άρα δεν είναι πραγματικές εκπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο της αγοράς τόνισε: «Οι έλεγχοι της κυβέρνησης για την πάταξη της αισχροκέρδειας είναι εντατικοί και θα συνεχιστούν όσο διαρκεί η πληθωριστική κρίση. Με διάταξη που ψηφίσαμε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα επεκτείναμε την ισχύ του νόμου κατά της αθέμιτης κερδοφορίας και για το επόμενο εξάμηνο και, αν χρειαστεί, θα το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο».

