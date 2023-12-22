Η Τουρκία εφάρμοσε μια τακτική καθυστερήσεων χρησιμοποιώντας το θέμα της Σουηδίας ως διαπραγματευτικό όπλο για να εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία. Σύμφωνα με την σημερινή (Παρασκευή) Χουριέτ που επικαλείται δηλώσεις υψηλά ιστάμενου Αμερικανού αξιωματούχου, η Ουάσιγκτον – θέλει πρώτα την έγκριση της Τουρκίας για τη Σουηδία και μετά να προωθήσει το θέμα των F-16. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου Ερντογάν με τον Πρόεδρο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η καταρχήν έγκριση της ένταξης της Σουηδίας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ.

"Η Άγκυρα κατανοεί ότι η Σουηδία έχει κάνει συγκεκριμένα βήματα"

Όλα δείχνουν ότι το θέμα βαίνει προς το τέλος, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες το πρωτόκολλο επικύρωσης μπορεί να σταλεί την επόμενη εβδομάδα για ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι. Ο Οκτάι, είπε ότι η επιτροπή μπορεί να συγκληθεί για να συζητήσει το πρωτόκολλο και θα μπορούσε να το εγκρίνει πριν το στείλει στην Εθνοσυνέλευση ως «χειρονομία καλής θέλησης». Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να περιμένει περισσότερα από τη Στοκχόλμη κατά της τρομοκρατίας ωστόσο όπως είπε η Άγκυρα κατανοεί ότι η Σουηδία έχει προβεί σε αρκετές νομικές τροποποιήσεις και έχει κάνει συγκεκριμένα βήματα. Ο Οκτάι μάλιστα είπε επίσης κάτι ενδιαφέρον, ότι η τουρκική πλευρά περιμένει κάποια κίνηση από την πλευρά της Σουηδίας πριν από την τελική ψηφοφορία στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Πηγή: DW - Αριάνα Φερεντίνου

