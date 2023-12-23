Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τον Τάιλερ Μακμπέθ.

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε μικρά παιδιά που φιλοξενούνται εκεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής, συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές μαζί τους, ενώ έδωσε και από ένα δώρο στο κάθε παιδί, με εκείνα να του χαρίζουν μια ζωγραφιά με αφιέρωση και να του λένε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι είναι πολύ συγκινητικό και μεγάλη τιμή που βρίσκεται με τα παιδιά. «Σκεφτόμαστε κάθε μέρα τι θέλουμε για την καινούρια χρονιά και αυτό που θέλουμε είναι πραγματικά να μπορέσει η κοινωνία μας να δει καλύτερες μέρες, και πιστεύουμε ότι υπάρχει ιερή ευθύνη απ' όλους μας να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και ειδικά παιδάκια σαν κι αυτά εδώ στο Παίδων», υπογράμμισε, ευχόμενος χρόνια πολλά σε όλους και να υπάρχει αλληλεγγύη στην κοινωνία μας.

Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποδέχτηκε ο κοινός διοικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» και Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», Εμμανουήλ Παπασάββας, συνοδεύοντας τον κ. Κασσελάκη και στην ορθοπεδική κλινική όπου μοίρασε δώρα σε παιδιά που νοσηλεύονται.

Στην επίσκεψη συνόδευσαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η Γραμματέας της ΚΕ του κόμματος, Ράνια Σβίγκου, ο βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης και ο διευθυντής του πολιτικού Γραφείου του κ. Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης

Πηγή: skai.gr

