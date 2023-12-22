Τουρκία: Με... φόντο τα F-16, την Τρίτη στην Επιτροπή της Βουλής το θέμα της Σουηδίας

Για την ερχόμενη Τρίτη ορίστηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής της τουρκικής Βουλής, στην οποία θα συζητηθεί το θέμα της Σουηδίας και της ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, εφόσον περάσει από την Επιτροπή, θα προωθηθεί στην ολομέλεια.

Όπως όλα δείχνουν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δώσει το «πράσινο φως», ώστε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις και να ολοκληρωθεί η διαδικασία στις αρχές Ιανουαρίου.

Στόχος του Τούρκου προέδρου είναι να δώσει... κάτι στον Τζο Μπάιντεν, ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος με τη σειρά του να προωθήσει το θέμα της πώλησης των F-16 στην Τουρκία.



Πηγή: skai.gr

