Αξιωματούχοι από τα υπουργεία Άμυνας της Τουρκίας και των ΗΠΑ συζήτησαν κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων η πώληση στην Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-16 καθώς και θέματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, στο οποίο αναφέρεται ότι η συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Άμυνα μεταξύ των υπουργείων Άμυνας της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον στις 21 Δεκεμβρίου.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη άμυνα σε διμερές επίπεδο, τη στρατιωτική εκπαίδευση και τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και για περιφερειακά και διεθνή θέματα ασφάλειας. Η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται να φιλοξενηθεί από τη Δημοκρατία της Τουρκίας το επόμενο έτος» σημειώνεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

