Δένδιας στο Reuters: Μετά την Ερυθρά Θάλασσα, η Ελλάδα σε ρόλο «κλειδί» στην Άμυνα της ΕΕ

Η Ελλάδα, που φιλοξενεί το στρατηγείο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Aspides» για την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, επιθυμεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην ασφάλεια των 27χωρών - μελών της ΕΕ, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

«Πρέπει», τόνισε, «να μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας» ενώ συμπλήρωσε ότι η ΕΕ μπορεί να το επιτύχει σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και άλλες συμμαχικές χώρες.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια εγχώρια αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα και την Ευρώπη που θα υπηρετεί τις ανάγκες της ΕΕ» επισήμανε.

Όπως αναφέρει το Reuters, η αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, με την ονομασία «Ασπίδες», ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και έχει ως στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι, φιλικών προς το Ιράν, που με τον τρόπο αυτό ισχυρίζονται ότι στηρίζουν τους Παλαιστίνιους στη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Στο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters αναφέρεται εξάλλου ότι η χώρα μας βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας ενώ διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και βλέπει τις επιθέσεις στα πλοία της να αυξάνουν στα ανοιχτά της Υεμένης. Υπογραμμίζεται, δε, ότι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά έχει υποχωρήσει 40%.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η ελληνική φρεγάτα Ύδρα αναχώρησε την περασμένη εβδομάδα για την Ερυθρά Θάλασσα με την Ελλάδα να αναλαμβάνει την διοίκηση της επιχείρησης με τα κεντρικά της να βρίσκονται στην Λάρισα.

«Είναι σημαντικό να πετύχουμε», είπε κ. ο Δένδιας. «Δεν μπορεί να είσαι το σταυροδρόμι εάν οι δρόμοι δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν. Για την Ελλάδα αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή άμεσα και έμμεσα» πρόσθεσε.

«Το να έχουμε στενό συντονισμό και όσο το δυνατό πιο κοινή προσέγγιση με τους άλλους στόλους είναι ενδεδειγμένο και σημαντικό» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Ο κ. Δένδιας δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η ΕΕ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θέλει να ενισχύσει τον ρόλο της συλλογικά ως Ένωση αντί η κάθε μία από τις 27 χώρες να ακολουθεί την δική της αμυντική πολιτική.

Ειδικότερα, για την Ελλάδα, ως μέλος του ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι θέλει να αναδιοργανώσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, να αναβιώσει την αμυντική της βιομηχανία και τις δραστηριότητες των ναυπηγείων της, καθώς αναρρώνει από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, η χώρα μας επιδιώκει την παραγωγή εναέριων και θαλάσσιων drones, συστημάτων anti-drone και την συμμετοχή της στη σχεδίαση και την κατασκευή των νέας γενιάς φρεγατών των ΗΠΑ κλάσης Constellation στα ελληνικά ναυπηγεία.

«Αυτό αποτελεί μία τεράστια πρόκληση», τόνισε και συμπλήρωσε: «Είμαστε ένα υπερήφανο ναυτικό έθνος και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που θα είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε από κοινού μία πλατφόρμα τόσο σημαντική όπως η Constellation».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι για να συμφωνηθεί ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των πλοίων θα απαιτηθεί διάστημα περίπου δύο ετών ενώ πρόσθεσε ότι τα ελληνικά ναυπηγεία θα μπορούν να συντηρούν τα πλοία ανάλογης κλάσης άλλων χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

