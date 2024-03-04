Λογαριασμός
Συνάντηση Δένδια με ΥΕΘΑ Αρμενίας: Στο επίκεντρο η συμμετοχή του Ερεβάν στο Ελληνικό Οικοσύστημα Αμυντικής Καινοτομίας

Οι υπουργοί Εθνικής 'Αμυνας των δυο χωρών συζήτησαν για τη συμμετοχή της Αρμενίας στο Ελληνικό Οικοσύστημα Αμυντικής Καινοτομίας, ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του

Δένδιας

Θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Αρμενίας και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας συζητήθηκαν -μεταξύ άλλων- στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Εθνικής 'Αμυνας των δύο χωρών,Νίκου Δένδια και Suren Papikyan, στο Ερεβάν.

Όπως έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " X " ο κ. Δένδιας , οι υπουργοί Εθνικής 'Αμυνας των δυο χωρών συζήτησαν για τη συμμετοχή της Αρμενίας στο Ελληνικό Οικοσύστημα Αμυντικής Καινοτομίας, επίσης.

Τον κ. Δένδια υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο του Ερεβάν ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας της Αρμενίας Arman Sargsyan.

