Θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Αρμενίας και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας συζητήθηκαν -μεταξύ άλλων- στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Εθνικής 'Αμυνας των δύο χωρών,Νίκου Δένδια και Suren Papikyan, στο Ερεβάν.

Όπως έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " X " ο κ. Δένδιας , οι υπουργοί Εθνικής 'Αμυνας των δυο χωρών συζήτησαν για τη συμμετοχή της Αρμενίας στο Ελληνικό Οικοσύστημα Αμυντικής Καινοτομίας, επίσης.

Με τον Αρμένιο ομόλογό μου @papikyan_suren φυτεύσαμε συμβολικά ελάτη στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας. Όπως άλλωστε έγραψα στο Βιβλίο Επισκεπτών, οι αδελφικές σχέσεις μεταξύ 🇦🇲 και 🇬🇷, που είναι σφυραλατημένες μέσα στις κοινές ιστορικές μας ρίζες, μπορούν να… pic.twitter.com/aZJZ6VBmE6 — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 4, 2024

Τον κ. Δένδια υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο του Ερεβάν ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας της Αρμενίας Arman Sargsyan.

