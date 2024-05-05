Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρώην βουλευτή και υπουργού Φοίβου Ιωαννίδη που έφυγε από τη ζωή λίγο πριν την Ανάσταση, σε ηλικία 88 ετών, εκφράζει σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο κ. Τασούλας κάνει λόγο για «μια πολυσχιδής πολιτική προσωπικότητα», η οποία «θα λείψει από την πολιτική ζωή του τόπου».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα:

«Μια πολυσχιδής πολιτική προσωπικότητα "έφυγε" λίγο πριν την Ανάσταση του Κυρίου.

Ο Φοίβος Ιωαννίδης, περήφανος Κρητικός, γεννήθηκε στη Σητεία, σπούδασε δικηγόρος και υπήρξε ηγετικό στέλεχος του αντιδικτατορικού αγώνα στην Κρήτη, δράση για την οποία συνελήφθη και φυλακίστηκε.

Υπηρέτησε πιστά τον τόπο που τόσο αγαπούσε ως βουλευτής Λασιθίου με το ΠΑΣΟΚ από το 1989 έως το 2004.

Διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου, καθώς και υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις κυβερνήσεις του Κ. Σημίτη.

Στη Βουλή των Ελλήνων επέδειξε ιδιαίτερα ενεργή παρουσία και δράση διατελώντας, μεταξύ άλλων, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ το 1997-1998, Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής το 2000 και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το 2002.

Ο Φοίβος Ιωαννίδης, με τη πολύπλευρη πολιτική του προσωπικότητα, τη δράση και την εμπειρία του, θα λείψει από την πολιτική ζωή του τόπου.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.