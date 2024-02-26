Την φρεγάτα ΥΔΡΑ - η οποία θα αποπλεύσει προκειμένου να συμμετάσχει στην επιχείρηση Eunavfor Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα- επισκέφθηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά τη σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ, το οποίο συνεδρίασε υπό τον @PrimeministerGR, επισκέφθηκα στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας την Φρεγάτα ΥΔΡΑ, η οποία θα αποπλεύσει προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιχείρηση #EUNAVFOR #ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.



Η συμμετοχή της Φρεγάτας, μαζί με την… pic.twitter.com/yDF9CAjHBR February 26, 2024

«Η συμμετοχή της φρεγάτας, μαζί με την ανάληψη της διοίκησης του επιχειρησιακού στρατηγείου από την Ελλάδα με Έλληνα Διοικητή, εξυπηρετεί πρωτίστως τα εθνικά συμφέροντα.

Η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη με ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, αποδίδει τεράστια σημασία στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της ζωής των Ελλήνων ναυτικών, αλλά και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας μας», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο κ. Δένδιας.

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.