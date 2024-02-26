Λογαριασμός
Ο Δένδιας στη φρεγάτα ΥΔΡΑ πριν αποπλεύσει για την Ερυθρά Θάλασσα: Τεράστιας σημασίας η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

«Η συμμετοχή της φρεγάτας στην επιχείρηση Eunavfor Aspides εξυπηρετεί πρωτίστως τα εθνικά συμφέροντα»

Την φρεγάτα ΥΔΡΑ  - η οποία θα αποπλεύσει προκειμένου να συμμετάσχει στην επιχείρηση Eunavfor Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα- επισκέφθηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η συμμετοχή της φρεγάτας, μαζί με την ανάληψη της διοίκησης του επιχειρησιακού στρατηγείου από την Ελλάδα με Έλληνα Διοικητή, εξυπηρετεί πρωτίστως τα εθνικά συμφέροντα.

Η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη με ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, αποδίδει τεράστια σημασία στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της ζωής των Ελλήνων ναυτικών, αλλά και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας μας», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο κ. Δένδιας.

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης.
 

