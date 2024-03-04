Τέσσερις νέες υποψηφιότητες στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

Με τέσσερα ακόμα ονόματα ενισχύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Στους υποψήφιους του κυβερνώντος κόμματος θα ενταχθούν ο νυν πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και ο αναπληρωτής καθηγητής στο Δημοκρίτειο Σωτήρης Σέρμπος.

Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τον Απρίλιο, ενώ συνεχίζονται πυρετωδώς οι διεργασίες για την αξιολόγηση υποψηφίων, με τον τελικό λόγο να έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάθε κόμμα δικαιούται να έχει 42 υποψήφιους ενώ οι κάλπες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηθούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 6 και 9 Ιουνίου, με κάθε χώρα να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ημερομηνία που προτιμά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.